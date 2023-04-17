Yüksek Seçim Kurulu oy kullanma yeri | e-Devlet nerede oy kullanacağım? Sandık ve seçmen kaydı bilgisi sorgulama

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala sandık başına gidecek olan seçmenler, konuya dair detayları sorguluyor. Yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi. Bu noktada vatandaşlar, oyumu nerede kullanacağım? sorusuna yanıt arıyor. İşte seçmen kaydı sorgulama ekranı e-devlet...