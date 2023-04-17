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Yüksek Seçim Kurulu oy kullanma yeri | e-Devlet nerede oy kullanacağım? Sandık ve seçmen kaydı bilgisi sorgulama

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Giriş Tarihi: 17.04.2023
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Yüksek Seçim Kurulu oy kullanma yeri | e-Devlet nerede oy kullanacağım? Sandık ve seçmen kaydı bilgisi sorgulama

"Oyumu nerede kullanacağım?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten ilan etti.İşte sandık ve seçmen kaydı bilgisi sorgulama ekranı e-devlet.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala sandık başına gidecek olan seçmenler, konuya dair detayları sorguluyor. Yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi. Bu noktada vatandaşlar, oyumu nerede kullanacağım? sorusuna yanıt arıyor. İşte seçmen kaydı sorgulama ekranı e-devlet...

OYUMU NEREDE KULLANACAĞIM?

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten ilan etti. Seçmenler, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek. YSK Başkanı Yener, yurt içinde ve yurt dışında toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu söyledi.

Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.

Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısına ilişkin açıklama yaptı. Yener, yurt içinde ve yurt dışında toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu söyledi.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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