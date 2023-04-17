Bakan Hulusi Akar: Öldürülen terörist sayısı 12 oldu

Akar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların, valilerin ilgili tüm kurum, kuruluşların ilk andan itibaren harekete geçtiğini belirterek, Mehmetçiğin de ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederek halkın yardımına koştuğunu anlattı.

Depremden etkilenen bölgelerde yaraların sarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, kalıcı konutların inşasının başladığını ifade eden Akar, "Devlet-millet olarak nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz." dedi.