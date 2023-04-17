HDP'ye "Özel" ikiyüzlülük! CHP'li Özgür Özel geçmişi unuttu: Bizim cumhurbaşkanı adayımıza oy vermesi kimsenin karnını ağrıtmasın

ÖZGÜR ÖZEL'DEN HDP RİYAKARLIĞI

HDP ile CHP arasında sıcak mesajlaşmalar devam ederken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı Habertürk yayınında büyük bir riyakarlığa imza attı.

HDP'NİN PKK İLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MU?

Özel,kendisine yöneltilen "HDP'nin terör örgütü PKK ile ilişkisi olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bir parti eğer terör örgütü ile ilişkisi olduğunu kabul etmiyorsa. O beyanı esas kabul etmek lazım. Ben hiç meclis'te terör örgütü PKK'nın uzantısıyız dediklerini duymadım." şeklinde yanıt verdi.

İKİYÜZLÜLÜĞÜ ESKİ TWEETLERDE

Özel'in ikiyüzlü siyaseti geçmişte attığı tweetle ortaya çıktı. Öyle ki Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü PKK'dan talimat aldığını ima eden Özel paylaşımında şu ifadelere yer vermişti;

"Adalardan, dağlardan talimat alan Demirtaş'ın; CHP üzerinden dedikodu siyaseti ile manşet olma çabası ortadadır!"

HDPKK KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK İTİRAFI

Özel bir de HDP ile CHP'nin ortaklığını itiraf ederek, "HDP'nin bizim cumhurbaşkanı adayımıza oy vermesi kimsenin karnını ağrıtmasın" dedi.