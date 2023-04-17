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HDP'ye "Özel" ikiyüzlülük! CHP'li Özgür Özel geçmişi unuttu: Bizim cumhurbaşkanı adayımıza oy vermesi kimsenin karnını ağrıtmasın

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Giriş Tarihi: 17.04.2023 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
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HDP’ye Özel ikiyüzlülük! CHP’li Özgür Özel geçmişi unuttu: Bizim cumhurbaşkanı adayımıza oy vermesi kimsenin karnını ağrıtmasın

CHP ile HDPKK arasındaki ilişki her geçen gün biraz daha artarken Kandil'den Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Diğer yandan daha önce "Dağlardan talimat alan Demirtaş" diyerek HDP'nin terör örgütü PKK ile bağını işaret eden CHP Genel Başkavekili Özgür Özel bugün yaptığı açıklamada "Bir parti eğer terör örgütü ile ilişkisi olduğunu kabul etmiyorsa. O beyanı esas kabul etmek lazım." ifadelerini kullanarak büyük bir riyakarlık örneği gösterdi. İşte detaylar...

CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin yakınlığı her geçen gün biraz daha artarken Kandil'den Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamaları da üst üste geliyor.

BULDAN'DAN KILIÇDAROĞLU İMASI

Kılıçdaroğlu'nun CHP'li isimlerin HDPKK'ya verdiği özerklik ve bebek katili Öcalan'a özgürlük vaadi sonrası Kandil'de sevinç hakimken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu'nun adını resmen açıklayacaklarını ima ederek "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN HDP RİYAKARLIĞI

HDP ile CHP arasında sıcak mesajlaşmalar devam ederken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı Habertürk yayınında büyük bir riyakarlığa imza attı.

HDP'NİN PKK İLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MU?

Özel,kendisine yöneltilen "HDP'nin terör örgütü PKK ile ilişkisi olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bir parti eğer terör örgütü ile ilişkisi olduğunu kabul etmiyorsa. O beyanı esas kabul etmek lazım. Ben hiç meclis'te terör örgütü PKK'nın uzantısıyız dediklerini duymadım." şeklinde yanıt verdi.

İKİYÜZLÜLÜĞÜ ESKİ TWEETLERDE

Özel'in ikiyüzlü siyaseti geçmişte attığı tweetle ortaya çıktı. Öyle ki Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü PKK'dan talimat aldığını ima eden Özel paylaşımında şu ifadelere yer vermişti;

"Adalardan, dağlardan talimat alan Demirtaş'ın; CHP üzerinden dedikodu siyaseti ile manşet olma çabası ortadadır!"

HDPKK KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK İTİRAFI

Özel bir de HDP ile CHP'nin ortaklığını itiraf ederek, "HDP'nin bizim cumhurbaşkanı adayımıza oy vermesi kimsenin karnını ağrıtmasın" dedi.

HDP Kandil’in adayını açıklayacak!

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