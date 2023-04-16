MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den 7’li koalisyona tepki: Parlamenter sistemi çözüm görenler iftira atıyor!

"TÜRKİYE HEP BERABER AYAĞA KALKACAKTIR"

Şimdi değerli Şanlıurfalılar, arama tarama bitmiştir. Enkazlar kaldırılmıştır. Felaketin getirmiş olduğu sıkıntıları aşmak için 11 ilimize akınlar olmuştur. Her türlü fedakarlık örneği ortaya konmuştur. 68 gün sonra, bugünkü 11 ilimizi il il dolaşırken şahit olduğumuz gerçek şudur ki, hayat acı olsa da normalleşiyor. Bu sevindirici bir durumdur. Sayın Erdoğan'ın ve kadro arkadaşlarının gitme ve yürüme olayıdır bu. Bugün geleceğe umutla bakar hale geldik. Yarın daha güzel olacak. Atılan temellerle, açılan dükkanlarla, kavuşulan yuvalarla Türkiye hep beraber ayağa kalkacaktır.

"PARLAMENTER SİSTEMİ ÇÖZÜM GÖRENLER İFTİRA ATIYOR"

Fitne fesat yayanlara karşı çok dikkatli olmak lazım. Yapılan hizmeti örtmeye, milletimizi aldatmaya çalışıyorlar. Bu birlik ve beraberliği tahrip eden fesat olayıdır. Parlamenter sistemi çözüm görenler iftira atıyor. Geçmişi hatırlatacaklarsa, parlamenter sistemi bir çıkış yolu olarak ortaya koyan zavallılar kavgaya girmişken yalan ve iftira ile geleceğimizi karartmaya çalışıyorlar.