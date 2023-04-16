MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 7'li koalisyona tepki: Parlamenter sistemi çözüm görenler iftira atıyor!
Şanlıurfa’da 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde hitap eden MHP Lideri Başkanı Devlet Bahçeli burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden geri dönüş mesajları veren 7'li koalisyonu oluşturan muhalefete yüklendi. Bahçeli ”Atılan temellerle, açılan dükkanlarla, kavuşulan yuvalarla Türkiye hep beraber ayağa kalkacaktır. Fitne fesat yayanlara karşı çok dikkatli olmak lazım. Yapılan hizmeti örtmeye, milletimizi aldatmaya çalışıyorlar. Bu birlik ve beraberliği tahrip eden fesat olayıdır. Parlamenter sistemi çözüm görenler iftira atıyor.” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa'da 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.
Devlet Bahçeli şunları kaydetti:
Çok muhterem Cumhurbaşkanım, çok değerli Şanlıurfalılar, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Bugün temel atma töreninde sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Muhterem Şanlıurfalılar, aziz kardeşlerim hepinizin acı ile hatırlayacağı gibi 6 Şubat günü 11 ilimizde büyük bir deprem felaketi ile karşı karşıya kaldık. Bu felakette 50 bini vatan evladı hakkın rahmetine kavuştu. 100 bini aşkın vatandaşımız yaralandı. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu felaketi milletçe yaşarken iki konu dikkatimizi çekti. Acılı günümüzde büyük felaketin enkazını kaldırma çalışmaları sürdürürken şehitlerimiz olmuştur.
"TÜRKİYE HEP BERABER AYAĞA KALKACAKTIR"
Şimdi değerli Şanlıurfalılar, arama tarama bitmiştir. Enkazlar kaldırılmıştır. Felaketin getirmiş olduğu sıkıntıları aşmak için 11 ilimize akınlar olmuştur. Her türlü fedakarlık örneği ortaya konmuştur. 68 gün sonra, bugünkü 11 ilimizi il il dolaşırken şahit olduğumuz gerçek şudur ki, hayat acı olsa da normalleşiyor. Bu sevindirici bir durumdur. Sayın Erdoğan'ın ve kadro arkadaşlarının gitme ve yürüme olayıdır bu. Bugün geleceğe umutla bakar hale geldik. Yarın daha güzel olacak. Atılan temellerle, açılan dükkanlarla, kavuşulan yuvalarla Türkiye hep beraber ayağa kalkacaktır.
"PARLAMENTER SİSTEMİ ÇÖZÜM GÖRENLER İFTİRA ATIYOR"
Fitne fesat yayanlara karşı çok dikkatli olmak lazım. Yapılan hizmeti örtmeye, milletimizi aldatmaya çalışıyorlar. Bu birlik ve beraberliği tahrip eden fesat olayıdır. Parlamenter sistemi çözüm görenler iftira atıyor. Geçmişi hatırlatacaklarsa, parlamenter sistemi bir çıkış yolu olarak ortaya koyan zavallılar kavgaya girmişken yalan ve iftira ile geleceğimizi karartmaya çalışıyorlar.
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