Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da TOKİ konutlarının temel atma törenine katılacak!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla depremden etkilenen 11 ilde çalışmalar hızlı bir şekilde başlatılmıştı. Başkan Erdoğan, bu süreçte deprem bölgelerine ziyaretlerini sürdürüp çalışmaları yakından takip etti.