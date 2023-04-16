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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da TOKİ konutlarının temel atma törenine katılacak!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.04.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da TOKİ konutlarının temel atma törenine katılacak!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Başkan Recep Tayip Erdoğan, bugün Şanlıurfa'da depremzedeler için çalışmalarına başlanan TOKİ konutlarının temel atma törenini gerçekleştirecek.

Başkan Recep Tayip Erdoğan, Şanlıurfa'da depremzedeler için çalışmalarına başlanan TOKİ konutlarının temel atma törenini gerçekleştirecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla depremden etkilenen 11 ilde çalışmalar hızlı bir şekilde başlatılmıştı. Başkan Erdoğan, bu süreçte deprem bölgelerine ziyaretlerini sürdürüp çalışmaları yakından takip etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

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