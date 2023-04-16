Bakan Akar'dan "terörle mücadele" mesajı:İnleri tepelerine yıkılıyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölücü terör örgütü mensuplarının Suriye'nin kuzeyinde kazdıkları çukurlara gömüldüğünü belirterek, "Şu anda da Irak'ın kuzeyinde terörist kampları yerle bir ediliyor, barınakları, sığınakları, inleri tepelerine yıkılmaya devam ediliyor." dedi.
AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Felahiye ve Öz Vatan ilçelerini ziyaret etti.
Akar, esnaf ziyaretlerinin ardından ilçe merkezlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye olma yolunda kararlılıkla ilerlediklerini ifade eden Akar, ülkenin büyümesi ve güçlenmesindeki en önemli unsurların başında güvenliğin geldiğini belirtti.
85 milyonun rahat ve huzur içinde yaşaması için güvenliğe vurgu yapan Akar, "Asil milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmak için yapılması gereken ne varsa bunları yapıyoruz. Yurt içi tamam. Teröristler Suriye'nin kuzeyinde kazdıkları çukurlara gömüldüler, şu anda da Irak'ın kuzeyinde terörist kampları yerle bir ediliyor, barınakları, sığınakları, inleri tepelerine yıkılmaya devam ediliyor." diye konuştu.
Teröristlerin arkasında kim olursa olsun, kim desteklerse desteklesin mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini dile getiren Akar, "Mehmetçik büyük bir kahramanlıkla teröristlerin üzerine gidiyor. Terör örgütünün şu anda çöküş halinde olduğu görüyoruz. Bunu engellemek için, terör örgütüne nefes aldırmak için içeriden ve dışarıdan çalışanlar var. Bunların beyhude gayretler olacağını, bunların terörün çöküşünü engelleyemeyeceğini hepinizin bilmesi lazım." diye konuştu.
Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu belirten Akar, "Bazı içeriden ve dışarıdan hainler, nifak tohumları atarak 'Terör elebaşını tahliye edeceğiz', 'Bunları affedeceğiz' gibi birtakım ifadeler kullanıyor. Bunlara asla müsaade etmeyeceğiz." diyen Akar, Türkiye'nin önemli bir seçime yaklaştığını ifade etti. Akar, şunları söyledi:
"Bu seçimde zihniyetler önemli. Bizim bu kadar şehit, gazi verdiğimiz, yıllarca mücadele ettiğimiz terör örgütüne can suyu vereceklerle mesafe koymak gerekir. Terörle, terör sevicilerle, terörü destekleyenlerle arasına mesafe koymayanlardan biz uzağız. Terörle arasına mesafe koymayanlar bizim için problem. Bu konuda halkın, sizin ferasetinizin, milli manevi değerlere olan saygınızdan eminiz, bundan şüphemiz yok."
Vatandaşlar konuşmanın sonunda Akar'a terörle mücadeledeki kararlı duruşundan dolayı teşekkür etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'de yeni prim gün şartı açıklandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! Kadın ve erkek Bağ-Kur'lu...
- Aile Bakanlığından kadınlara maaş desteği! SYDV'den başvuruna 1.000 TL veriliyor! PTT'den nakit çekebilirsiniz
- 700 bin kamu işçisine zam kapıda! Taban ücret teklifi geldi! 11.500 TL MAAŞ + 2.168 TL ikramiye! Toplu iş sözleşmesi...
- KADİR GECESİ OKUNACAK DUA | Kadir Gecesi HATİM DUASI nasıl yapılır? Hatim duası Arapça, Türkçe okunuşu anlamı...
- Adalet Bakanlığı yeni personel alımı ne zaman son dakika 2023? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Kadro sayıları...
- Bayram ikramiyeleri, emekli maaşları hesaplara yattı mı, ne zaman yatıyor? Nisan ayı maaşı ödeme günleri 2023
- Padişah olarak doğan burçlar! Tarihteki yerini çoktan aldılar...Bu burcu taşıyorsanız çok şanslısınız!
- Sanat eseri gibi...Bilim insanları yeni bir şehir keşfetti! Sadece karıncalar yaşıyor! Yollar, otobanlar,
- Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman? Cep telefonu ve bilgisayar indirimli mi satılacak? Başkan Erdoğan'dan ücretsiz internet müjdesi!
- Kadir Gecesi Peygamber Efendimiz nasıl dua ederdi? Kadir Gecesi'nde istek ve dileklerin kabul olması için nasıl dua edilir?
- YKS ÖSYM AİS EKRANI | 2023 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi sorgulama
- TOKİ TV CANLI KURA ÇEKİMİ İZLE | 16 Nisan TOKİ İstanbul kura çekilişinde ismi çıkanlar! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 2+1,3+1 KONUT...