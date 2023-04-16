Bakan Akar'dan "terörle mücadele" mesajı:İnleri tepelerine yıkılıyor

85 milyonun rahat ve huzur içinde yaşaması için güvenliğe vurgu yapan Akar, "Asil milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmak için yapılması gereken ne varsa bunları yapıyoruz. Yurt içi tamam. Teröristler Suriye'nin kuzeyinde kazdıkları çukurlara gömüldüler, şu anda da Irak'ın kuzeyinde terörist kampları yerle bir ediliyor, barınakları, sığınakları, inleri tepelerine yıkılmaya devam ediliyor." diye konuştu.

Teröristlerin arkasında kim olursa olsun, kim desteklerse desteklesin mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini dile getiren Akar, "Mehmetçik büyük bir kahramanlıkla teröristlerin üzerine gidiyor. Terör örgütünün şu anda çöküş halinde olduğu görüyoruz. Bunu engellemek için, terör örgütüne nefes aldırmak için içeriden ve dışarıdan çalışanlar var. Bunların beyhude gayretler olacağını, bunların terörün çöküşünü engelleyemeyeceğini hepinizin bilmesi lazım." diye konuştu.