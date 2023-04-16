MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 7'li koalisyona tepki: Parlamenter sistemi çözüm görenler iftira atıyor!

Şanlıurfa’da 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde hitap eden MHP Lideri Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden geri dönüş mesajları veren 7'li koalisyonu oluşturan muhalefete yüklendi. Bahçeli ”Atılan temellerle, açılan dükkanlarla, kavuşulan yuvalarla Türkiye hep beraber ayağa kalkacaktır. Fitne fesat yayanlara karşı çok dikkatli olmak lazım. Yapılan hizmeti örtmeye, milletimizi aldatmaya çalışıyorlar. Bu birlik ve beraberliği tahrip eden fesat olayıdır. Parlamenter sistemi çözüm görenler iftira atıyor.” dedi.