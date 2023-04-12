Terörden hüküm giyen Selahattin Demirtaş’tan mahkeme heyetine alçak tehdit: Sanık sandalyelerinde biz değil! Sizler oturacaksınız

Takipsizlik kararında, Bilgen'in Kobani davasında aynı eylemlerle suçlandığı, mükerrer yargılama olmaması için soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini aktaran Demirtaş, "Ayhan Bilgen hakkında verilen takipsizlik kararını okumuyorsunuz, kararda Bilgen hakkında devam eden bir dava olduğu için birleştirme yerine takipsizlik kararı veriliyor. Daha önce hiçbir sanık için bu uygulanmadı." ifadelerini kullandı.