16 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'den HDP'ye destek için açık çek! Aytuğ Atıcı: HDP CHP'nin içinden çıkmış bir partidir

CHP'den HDP'ye destek için açık çek! Aytuğ Atıcı: HDP CHP'nin içinden çıkmış bir partidir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2023
ABONE OL
CHP’den HDP’ye destek için açık çek! Aytuğ Atıcı: HDP CHP’nin içinden çıkmış bir partidir

Yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın da desteğini alırken, Kandil'den Bay Kemal'e yönelik üst üste destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. CHP'li isimlerin bebek katili Öcalan'a özgürlük vadetmesi ve özerklik konusunu gündeme getirmesi Kandil'de sevinç yaratırken CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı yaptığı açıklamada "HDP, CHP’nin içinden çıkmış bir partidir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HDP ile PKK'nın yanı sıra altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi meşrulaştırmak için her yolu denerken TBMM'de HDP heyetine bir ziyaret gerçekleştirdi.

BAY KEMAL HDP'NİN KALBİNİ KAZANDI

Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası Kandil'e selam çakarken, CHP'li isimler de HDP'ye bebek katili Öcalan için özgürlük ve özerklik sözü vermekten geri durmadı.

Ayrıca PKK ile masaya oturulacağı söyleyen CHP'li isimler bu tavırlarının kamuoyuna açık bir şekilde yaparak masadaki ortağı HDP'nin kalbini kazandı.

CHP'Lİ YUNUS EMRE: ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ

Bu gelişmeler yaşanırken CHP'li isimlerin PKK ve HDP'ye yönelik söylemleri her geçen gün artarken CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söylüyordu.

"PKK İLE MÜZAKERE EDECEĞİZ"

CHP'nin PKK ve HDP'ye verdiği sözler ve PKK'dan gelen bu açıklamalar ortadayken, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ile müzakere edeceklerini söyleyerek "PKK'ya silah bıraktıracağız, müzakere edeceğiz, parlamentoda bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

HDP CHP İÇİNDEN ÇIKMIŞTIR

HDP-CHP ortaklığı başka bir boyuta geçilirken CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı yaptığı açıklamada "HDP, CHP'nin içinden çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

CHP listelerinde “Atatürkçü tasfiyesi” mi?
Kaftancıoğlu’nun eşi resti çekti: Avucunu yalarsın

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA