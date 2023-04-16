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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da sahurda gençlerle buluştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.04.2023
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya’da sahurda gençlerle buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen sahur programında gençlerle bir araya geldi. Program sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Çavuşoğlu'na gençler kasket hediye etti.

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