Depremzedelerle iftar buluşması! Başkan Erdoğan: Seçimden sonra masanın etrafında kimse kalmayacak
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de depremzedelerle düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Deprem konutlarının temellerini süratle atıyoruz. İnşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 100 bini buldu.” dedi. Başkan Erdoğan, "Gençler bu tokadı öyle indirecek ki, seçimden sonra masanın etrafında kimse kalmayacak. Bunlar siyasi mefta olacak" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de depremzedelerle düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan deprem bölgesi için muhalfet kandına eleştirilerden bulundu ve "İlk günlerde ortalığı ayağa kaldıranlardan bugün ses gelmiyor. Muhalefetin millete umut olacak hiçbir projesi yok. Ülkenin ve milletin geleceğine yönelik hayalleri vizyonları yok." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Bu güzel Ramazan akşamında kalplerimizi buluşturan herkese teşekkür ediyorum. Ramazan'ın tüm insanlığa bereket, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Sizlerin şahsında Kadir Gecesi'ni ve bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Bu sene Ramazan'ı depremzedelerle idrak etmeye özen gösteriyoruz. Depremzede illerimizi tekrar tekrar ziyaret ettik. Dün Diyarbakır'daydık. Yarın da Şanlıurfa'da olacağız. Yapımına başlanan konut sayısı 100 bini buldu. Şanlıurfa ile daha da artacak.
Hatay hariç diğer illerde enkaz kaldırma çalışmalarını bayramdan önce tamamlayacağız. Tüm kamu personeli, STK velhasıl devletimiz ve milletimiz tam kadro sahadadır. 7/24 esasına göre çalışmaktadır. Düzenli yardım gönderiliyor. Kocaeli Valiliği, bin 500 TIR yardım malzemesini bölgeye sevk etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz elimdeki tüm imkanları bölgeye yığdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizi Hatay'la kardeş belediye yaptık. Konteyner kent ve prefabrik yapıların yapılmasını yürütüyor. Şov yapanların aksine iş ve hizmet peşinde koşan herkesten Allah razı olsun. Yaralarımızı sarana kadar sahada olmayı sürdüreceğiz.
Malumunuz, ülkemiz seçim atmosferine girmiş durumdadır. 1 aydan az zaman kaldı. Birileri ikbal derdine düştü. Tüm tuşlara aynı anda basmaya başladı. Her türlü yolu deniyorlar. Bunların millete umut olacak hiçbir projeleri yok. Göğüslerini gererek örnek gösterecekleri hiçbir eserleri yok. Gençlerimize umut aşılayacak hiçbir vizyonları yok. Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek kapasiteleri yok. İşte bakın bugün Kocaeli'nde Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptık. Birkaç hafta sonra İzmir'de dev bir şehir hastanesinin açılışını yapacağız. Bu hastanelerin Kovid döneminde olmasaydı, ne olurdu? Seçim yenilgileri dışında anlatacak hikayeleri yok. Peki ne hikayeleri var. Türkiye'yi eski günlerine döndürme taahhütleri var. 1 sene boyunca onlarca toplantı yaptılar ama adayı bile kavgasız çıkaramadılar. Birilerine makam mevki dağıtmak dışında hiçbir işleri yok ama her ağızlarını açtıklarında uzlaşıdan bahsediyor.
Her genel başkana yardımcılık veriyorlar. Böyle devlet yönetilir mi? Bunlarından tek derdi Kandil'den aldıkları talimatları yerine getirmek. Bunlar değil mi, Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçıran? Bunlar değil mi, Diyarbakır'da 51 vatandaşımızı katleden. Selo denen adam Kürt mü zannediyorsunuz. Hayır Zaza. Benim vatansever milletim bu terörist örgütün parlamentodaki temsilcilerine yürü der mi? Bunları 14 Mayıs'ta sandığa gömeceğiz. Bunlar benim milletimin bu yaşananları görmediğini zannediyor. Vatandaşın aklını hafif alanlar şimdiye kadar hep kaybetmiştir. Kocaeli'nde devletin malını mülkünü götüren adam milletvekili adayı olarak çıkarılıyor. Ama bunun bedelini ağır ödeyecekler. Bunlar eski günleri bilmeyen gençlerimizi kandırabileceklerini düşünüyorlar. Gençler, Osmangazi Köprüsü'nün hesabını bunlardan sormanız lazım. Bunlar tahta köprü bile yapamazlar. Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli bunlara rağmen yaptık. Fatih'in torunuyuz. Karadan yürüttü kadırgaları. Biz de dedik ki, denizin altından Marmaray'ı yürüteceğiz. Bir de Avrasya Tüneli yaptık. İstanbul-İzmir yolunu 3 saat 15 dakikaya indirdik. Onlar laf üretir biz iş üretiriz."
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