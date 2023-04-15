Depremzedelerle iftar buluşması! Başkan Erdoğan: Seçimden sonra masanın etrafında kimse kalmayacak

Her genel başkana yardımcılık veriyorlar. Böyle devlet yönetilir mi? Bunlarından tek derdi Kandil'den aldıkları talimatları yerine getirmek. Bunlar değil mi, Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçıran? Bunlar değil mi, Diyarbakır'da 51 vatandaşımızı katleden. Selo denen adam Kürt mü zannediyorsunuz. Hayır Zaza. Benim vatansever milletim bu terörist örgütün parlamentodaki temsilcilerine yürü der mi? Bunları 14 Mayıs'ta sandığa gömeceğiz. Bunlar benim milletimin bu yaşananları görmediğini zannediyor. Vatandaşın aklını hafif alanlar şimdiye kadar hep kaybetmiştir. Kocaeli'nde devletin malını mülkünü götüren adam milletvekili adayı olarak çıkarılıyor. Ama bunun bedelini ağır ödeyecekler. Bunlar eski günleri bilmeyen gençlerimizi kandırabileceklerini düşünüyorlar. Gençler, Osmangazi Köprüsü'nün hesabını bunlardan sormanız lazım. Bunlar tahta köprü bile yapamazlar. Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli bunlara rağmen yaptık. Fatih'in torunuyuz. Karadan yürüttü kadırgaları. Biz de dedik ki, denizin altından Marmaray'ı yürüteceğiz. Bir de Avrasya Tüneli yaptık. İstanbul-İzmir yolunu 3 saat 15 dakikaya indirdik. Onlar laf üretir biz iş üretiriz."

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