Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastalara "geçmiş olsun" ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, ''geçmiş olsun'' dileklerini iletti. Başkan Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nin ardından hastaneyi ziyaret edip incelemelerde bulundu. Erdoğan, hastanede tedavi gören hastalara da ''geçmiş olsun'' dileklerini iletti. Sosyal medya hesabından da Kocaeli'ne teşekkür paylaşımında bulunan Erdoğan "Adı koca, gönlü yüce; tabiatın ve tarihin şehri Kocaeli'nin tüm güzel insanlarına selamlarımı yolluyorum." ifadelerini kullandı.