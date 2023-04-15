Türkiye’nin 21’inci şehir hastanesi: Kocaeli Şehir Hastanesi! Bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği şehir hastanelerinden biri daha tamamlandı. 1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.
Sağlık sisteminin gücüne güç katacak olan Türkiye'nin 21'inci şehir hastanesi Kocaeli Şehir Hastanesi bugün hizmete açılacak.
Şehir hastanesi, 368 bin metrekarelik alan üzerinde 1218 yatak kapasiteli olarak planlandı.
218 polikliniğin açılacağı hastanede, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 63 ameliyathane ile hizmet verilecek.
Hastane ayrıca depreme karşı 1069 sismik izolatöre sahip olacak.
İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, şehir hastanelerinde vatandaşın huzur bulduğunu vurguladı.
Başkan Erdoğan açıklamalarının devamında, "Bu hastaneler tertemiz, pırıl pırıl. Yani bu hastaneye gelen içeri girdiği zaman zaten huzur buluyor ve huzur bulmayla birlikte de daha şifayı bulunduğu yerde yakalıyor. Dünyada biz şimdi sağlık sektöründe bütün benim diyen ülkelerin hastaneleriyle yarıştayız. Herkes mesela konuşur, ne der? İşte Cleveland. Şu an bizim şehir hastanelerimiz Cleveland'ı falan aştı." ifadelerini kullandı.
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