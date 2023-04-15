CHP'ye siyah çelenk! Kılıçdaroğlu'nun "namus sözüne" rağmen kovulmuştu! İşçi Numan'ın adalet bekleyişi

OLAYIN GEÇMİŞİ

CHP'li Tekirdağ Belediyesi tarafından haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden Numan Büyükhan, sesini duyurmak için Ankara'ya yürümeye karar verdi. 4 Şubat 2023 tarihinde Tekirdağ'dan yola çıkan ve depremler nedeniyle yürüyüşüne ara veren Büyükhan, "Bizler sadece 'bize hakkımızı verin' diyoruz, başka bir şey söylemiyoruz" dedi.

Tekirdağ Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak görev yaparken işten çıkarılan Büyükhan "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünden Ankara CHP Genel Merkezi önüne adalet yürüyüşü yapıyorum. İşimden kovuldum, aşımdan kovuldum, adaletsizliğe uğradım. İşten atılma sebebim olarak 2022 yılında aldığım raporlar. 40 günden fazla olduğu için benden yeterli performansı alamadıkları için işten çıkarıldığımı söylediler. Bu raporların 45 günü apandisit ameliyatı, eşim ve kızımdan dolayı pandemi nedeniyle karantinada kaldım" ifadelerini kullandı.