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Koza İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti! Yargıtay noktayı koydu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2023
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Koza İpek Holding’e ait şirketler hazineye geçti! Yargıtay noktayı koydu

Yargıtay, Koza İpek Holding'e ait olan şirketlerin müsadere kararını onadı.FETÖ'den firari konumda bulunan Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza İpek Holding'e ait şirketler bu kararla birlikte hazineye geçti.

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