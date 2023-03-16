Tekirdağ Belediyesi’nden haksız yere kovulan işçi Numan’ın adalet yürüyüşü! CHP Genel Merkezi’nin önünde açlık grevi yapacak

"KREDİ ÇEKEREK GEÇİNMEK ZORUNDA KALDIK"

Maaşlarının düzenli olmadığını söyleyen Büyükhan "2019 yılı yerel seçimlerinde bizlerin oyunu almak için bize güzel bir zam yaptılar. O dönem asgari ücret 1900 ya da 2 bin liraydı. Bize toplamda 3 bin 200 lira maaş verdiler. İlk adam gibi maaşımız o oldu. 2019 yılından bize yüzde 1, yüzde 12 ve yüzde 5'lik zamlar verildi. Asgari ücret 5 bin 500 lirayken bizim maaşımız 6 bin 200 lirada kaldı. Enflasyona ezildik. Sadece ben değil binlerce arkadaşım bankalardan kredi çekmek zorunda kaldılar. Şimdi ülkenin yönetimine talip bir CHP var. İşçi kardeşimiz diyor, emekçi kardeşimiz diyor. Gençler geleceğimiz diyor. Gençleri geleceği olarak gören bir partiye ben şu soruyu soruyorum. Geleceğin gençleri ebeveynlerinin eline bakmak zorunda. Bunların enflasyonun altında kalmalarına neden göz yumdular?" dedi.