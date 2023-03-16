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Tekirdağ Belediyesi’nden haksız yere kovulan işçi Numan’ın adalet yürüyüşü! CHP Genel Merkezi’nin önünde açlık grevi yapacak

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Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
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Tekirdağ Belediyesi’nden haksız yere kovulan işçi Numan’ın adalet yürüyüşü! CHP Genel Merkezi’nin önünde açlık grevi yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerdeki işçilere verdiği 'namus sözü' açıklaması yine havada kaldı.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü’nde çalışırken işten çıkarılan 12 yıllık halk otobüsü şoförü Numan BüyükhanCHP Genel Merkezi’nin önünde açlık grevi yapmak için yola çıktı. Düzce’ye ulaşan ve haklarını arayacağını söyleyen Büyükhan, “Sesimi duyurmaya gidiyorum’’ dedi.

CHP'li Tekirdağ Belediyesi tarafından haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden Numan Büyükhan, sesini duyurmak için Ankara'ya yürümeye karar verdi.

4 Şubat 2023 tarihinde Tekirdağ'dan yola çıkan ve depremler nedeniyle yürüyüşüne ara veren Büyükhan, "Bizler sadece 'bize hakkımızı verin' diyoruz, başka bir şey söylemiyoruz" dedi.

Tekirdağ Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak görev yaparken işten çıkarılan Büyükhan "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünden Ankara CHP Genel Merkezi önüne adalet yürüyüşü yapıyorum. İşimden kovuldum, aşımdan kovuldum, adaletsizliğe uğradım. İşten atılma sebebim olarak 2022 yılında aldığım raporlar. 40 günden fazla olduğu için benden yeterli performansı alamadıkları için işten çıkarıldığımı söylediler. Bu raporların 45 günü apandisit ameliyatı, eşim ve kızımdan dolayı pandemi nedeniyle karantinada kaldım" ifadelerini kullandı.

"RAPORLAR İŞİN BAHANESİ"

Aldığı raporların bahane edildiğini ileri süren Numan Büyükhan "Aslında işin bahanesiydi. İşten atılmamın sebebi aldığım raporlar değil. 2016 yılında bizim sigortamız gasp edildi. 3 günlük sigortamız gasp edilmeye çalışıldı. Tekirdağ Belediyesi, büyükşehir belediyesi olduktan sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ulaştırma birimine geçtik. O dönem sendikaya üye olduk. Sendikaya üye olunca bize kapıyı gösterdiler. Biz Öz Taşıma İş Sendikası'na üye olduk. Bu sendika iktidara yakın bir sendika olarak gösterildiği için belediye masaya oturmadı. Belediye bizi sömürmeye devam etti" diye konuştu.

"KREDİ ÇEKEREK GEÇİNMEK ZORUNDA KALDIK"

Maaşlarının düzenli olmadığını söyleyen Büyükhan "2019 yılı yerel seçimlerinde bizlerin oyunu almak için bize güzel bir zam yaptılar. O dönem asgari ücret 1900 ya da 2 bin liraydı. Bize toplamda 3 bin 200 lira maaş verdiler. İlk adam gibi maaşımız o oldu. 2019 yılından bize yüzde 1, yüzde 12 ve yüzde 5'lik zamlar verildi. Asgari ücret 5 bin 500 lirayken bizim maaşımız 6 bin 200 lirada kaldı. Enflasyona ezildik. Sadece ben değil binlerce arkadaşım bankalardan kredi çekmek zorunda kaldılar. Şimdi ülkenin yönetimine talip bir CHP var. İşçi kardeşimiz diyor, emekçi kardeşimiz diyor. Gençler geleceğimiz diyor. Gençleri geleceği olarak gören bir partiye ben şu soruyu soruyorum. Geleceğin gençleri ebeveynlerinin eline bakmak zorunda. Bunların enflasyonun altında kalmalarına neden göz yumdular?" dedi.

"BANKA PROMOSYONLARIMIZI TAM VERMEDİLER"

Banka promosyonları konusunda da haksızlığa uğradıklarını söyleyen Büyükhan "2022 yılı Kasım ayında masaya oturdular. Maşlarımız 9 bin 500 liraya çıkarıldı. Sözleşmeler imzalandı. 2022 yılı banka promosyonları 6 bin 400 lirayken bize 2 bin 400 lira yatırdılar. Orada başkaldırdım. En son 2023 yılı banka promosyonları için 8 bin 500 lira alacağız dendi benim sigortalarım yandı. Emekli olan büyüklerimizin aldığı maaşlar karşılığında aldığı promosyonlara bakın. Bugün 1000 kişi üzerinde çalışanı olan bir CHP'li belediye. Maaşlarımız 2023 yılı sonrası 14 bin lira oldu. Benim maaşım 14 bin lirayken bize neden 8 bin 500 lira reva görülüyor." ifadelerini kullandı.

Sabah'ın haberine göre Büyükhan, "Banka promosyonlarında 21 trilyon lira para kayıp dendi. 2023 yılında kişi başı ödenmesi gereken paralar nerede? Bizim almamız gereken 28 bin liraysa bunun 8 bin lirası bizdeyse 20 bin lirası nerede. Ben adalet yürüyüşüne 4 Şubat'ta başladım. Ancak deprem nedeniyle adalet yürüyüşümü bitirip yardım TIR'larıyla Elbistan'a gittim. 1 hafta kaldım ve işlerimi bitirip yeniden yürüyüşe başladım" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN "NAMUS SÖZÜ"!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 yılında sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun yeni sayfa açma çıkışının ardından gözler, 2019 yerel seçimlerinden sonra başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çok sayıda CHP'li belediyede haksız yere işten kovulan binlerce çalışana çevrildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Kılıçdaroğlu'nun siyasi görüşleri bahane edilerek CHP'li belediyelerdeki işlerine son verilen binlerce çalışandan da helallik alıp almayacağını dile getirdi.

İŞÇİ KIYIMI

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'ye geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu başkanı olduktan sonra işçi kıyımına başlamıştı.

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