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Firari FETÖ'cü Mehmet Cintosun MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2023 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
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Firari FETÖ’cü Mehmet Cintosun MİT tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirildi

Son dakika haberine göre FETÖ’nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

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