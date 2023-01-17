17 Ocak 2023, Salı
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MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay'a hapis cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2023
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MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay’a hapis cezası

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gürbüz Sevilay, etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 4 ay yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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