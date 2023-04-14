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MİT’ten yurt dışında FETÖ operasyonu! Finans yapılanmasındaki Mehmet Cintosun Türkiye’ye getirildi

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Giriş: 14.04.2023 14:09
Son dakika haberi… FETÖ’nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
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