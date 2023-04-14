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14 Mayıs zaferine doğru! Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara kritik uyarı: Bunu unutmayın

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 14.04.2023 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
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14 Mayıs zaferine doğru! Başkan Erdoğan’dan teşkilatlara kritik uyarı: Bunu unutmayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri için partisinin adaylarına ve teşkilatlarına "14 Mayıs bugüne kadarki en kritik seçim, bunu unutmayın. Herkese ulaşın" talimatı verdi.

Başkan Erdoğan, partisinin aday ve seçim bildirgesi tanıtım toplantısından sonra iftarda AK Parti listelerinde yarışacak milletvekili adayları ile bir araya geldi. Kısa bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, şu mesajları verdi:

EN KRİTİK SEÇİM
Hepiniz için yeni bir süreç başlıyor. Her seçim önemlidir ama 14 Mayıs seçimleri bugüne kadarki en kritik seçimdir. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. O nedenle tek bir vatandaşın oyu bile bizim için çok önemlidir.

VATANDAŞA DOKUNUN
Vatandaşa dokunun, onları uzun uzun dinleyin. Ne anlatıyorsa sonuna kadar dinleyin. Bir sorunu varsa, çözüm için gerekli mekanizmaları kullanın.

SOKAKTA YAPILIR, SANDIKTA KAZANILIR
Siyaset sokakta, sahada yapılır. Seçim de sandıkta kazanılır. Bu süreçte şu partiden, bu partiden demeden, her vatandaşa ulaşmamız lazım.

HALKA ANLATMALIYIZ
14 Mayıs seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmanız lazım. Hiç kimseyi atlamayın. Ulaşabildiğiniz herkese gidin. Bu süreci çok iyi yöneterek, sandıktan en iyi şekilde çıkacağız.

TAM SAHA PRESS
AK Parti, aday tanıtım toplantısı ile birlikte tüm kadroları ile sahaya iniyor. 81 ilde kurulan Seçim Koordinasyon Merkezleri, her aday için günlük programlar yapıyor.

Bayrama kadar daha çok ev ve esnaf ziyaretleri, iftar programları yapılacak. Bayramdan sonra kampanya hızlanacak. Her aday sabah erken saatlerden gece yarısına kadar gezmedik yer çalmadık kapı bırakmayacak.

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