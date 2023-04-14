14 Mayıs zaferine doğru! Başkan Erdoğan’dan teşkilatlara kritik uyarı: Bunu unutmayın

TAM SAHA PRESS

AK Parti, aday tanıtım toplantısı ile birlikte tüm kadroları ile sahaya iniyor. 81 ilde kurulan Seçim Koordinasyon Merkezleri, her aday için günlük programlar yapıyor.

Bayrama kadar daha çok ev ve esnaf ziyaretleri, iftar programları yapılacak. Bayramdan sonra kampanya hızlanacak. Her aday sabah erken saatlerden gece yarısına kadar gezmedik yer çalmadık kapı bırakmayacak.