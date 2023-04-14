14 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | İstanbul'da suç örgütlerine operasyon! 131 şüpheli gözaltında

Son dakika | İstanbul'da suç örgütlerine operasyon! 131 şüpheli gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2023 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
ABONE OL
Son dakika | İstanbul’da suç örgütlerine operasyon! 131 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 161 şüpheliden 131'inin gözaltına alındığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA