OY PUSULASI SIRALAMASI 2023 | Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy pusulası sıralaması nasıl olacak, hangi parti nerede?
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayısı günler kala oy pusulası sıralaması belli oldu. Milyonlarca seçmen 14 Mayıs Pazar günü sandık başına giderek oy kullanacak. Seçimler yaklaşırken vatandaşlar, "YSK oy pusulası nasıl olacak, seçimde kaç pusula olacak? sorusuna yanıt arama başladı. İşte, ilk fotoğraf...
Son dakika oy pusulası sıralaması onaylandı! 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulalarının basılması yönünde talimat verildi.14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için milyonlarca vatandaş, "oy pusulası sıralaması nasıl olacak, hangi parti nerede?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, partilerin sıralaması...
OY PUSULASI SIRALAMASI BELLİ OLDU!
2023 OY PUSULASI NASIL OLACAK?
2023 seçim pusulası paylaşıldı. Seçimlerde 2 adet pusula olacak. Bir tanesinde cumhurbaşkanı adayları, diğerinde ise partiler bulunacak.
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulalarının basılması yönünde talimat verildi.
YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri ve siyasi partilerin temsilcileri, seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımı için daha önceden belirlenen matbaaya giderek, taslak olarak hazırlanan oy pusulasını inceledi.
YSK heyeti, uygun olan oy pusulasının basım işlemlerinin başlatılmasını kararlaştırdı.
Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de 1 Nisan'da çekilen kurada, 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer almıştı.
İKİ AYRI OY PUSULASI VERİLECEK
14 Mayıs'taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.
İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.
Milletvekili seçimine ilişkin oy pusulasında yer alacak ittifakların ve siyasi partilerin yerleri, yine YSK'de yapılacak kura çekimi ile 8 Nisan'da belirlenecek.
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- OY PUSULASI SIRALAMASI 2023 | Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy pusulası sıralaması nasıl olacak, hangi parti nerede?
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