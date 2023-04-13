OY PUSULASI SIRALAMASI 2023 | Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy pusulası sıralaması nasıl olacak, hangi parti nerede?

Son dakika oy pusulası sıralaması onaylandı! 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulalarının basılması yönünde talimat verildi.14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için milyonlarca vatandaş, "oy pusulası sıralaması nasıl olacak, hangi parti nerede?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, partilerin sıralaması...

OY PUSULASI SIRALAMASI BELLİ OLDU!