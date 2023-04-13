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Berat Albayrak'ın kaleme aldığı "Burası Çok Önemli" sesli kitap oldu! Giriş ve sonuç kısmında Berat Albayrak detayı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2023 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
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Berat Albayrak’ın kaleme aldığı Burası Çok Önemli sesli kitap oldu! Giriş ve sonuç kısmında Berat Albayrak detayı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kaleme aldığı ve 2022 yılında rafların en çok satanları arasına giren "Burası Çok Önemli" kitabı sesli kitap haline geldi. Giriş ve sonuç kısmını Berat Albayrak’ın seslendirdiği kitap, enerjiden ekonomiye tam bağımsız bir Türkiye yolculuğuna ışık tutuyor.

Bir dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini yürüten Berat Albayrak tarafından kaleme alınan ve 2022 yılında raflardaki yerini alan kitap seslendirilerek "sesli kitap" hüviyeti kazandı.

Giriş ve sonuç kısmı yazarı olan Berat Albayrak tarafından seslendirilen kitabın "sesli kitap" hali bugün Albayrak'ın resmi Youtube hesabı üzerinden yayına verildi. Türkiye'nin enerjiden ekonomiye tam bağımsızlık serüveninin anlatıldığı kitapta uzun süre gündemde kalmış ve büyük ilgi çekmişti. Çarpıcı ifadelerin yer aldığı "Burası Çok Önemli" kitabında Berat Albayrak yaşananları adeta tarihe not düşmüştü.



Kitabın tanıtım bölümünde Türkiye'nin 2030 yılı gelmeden ekonomik ve refah düzeyi olarak tarihinin en güçlü dönemine gireceğini vurgu yapılırken, Albayrak kitapta şu satırları kaleme almıştı:
Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik...
2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz...
Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak...

KİTABIN TAMAMININ SESLİ HALİNİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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