Berat Albayrak'ın kaleme aldığı "Burası Çok Önemli" sesli kitap oldu! Giriş ve sonuç kısmında Berat Albayrak detayı





Kitabın tanıtım bölümünde Türkiye'nin 2030 yılı gelmeden ekonomik ve refah düzeyi olarak tarihinin en güçlü dönemine gireceğini vurgu yapılırken, Albayrak kitapta şu satırları kaleme almıştı:

Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik...

2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz...

Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak...

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