Gazeteci-yazar Sadık Albayrak’tan gençlere önemli nasihat: Bu topraklara layık bir nesil olarak mücadele verelim

"İLK MECLİS DÖNEMİNDEKİ KURUMLARI YAŞATMAMIZ LAZIM"

Sadık Albayrak, 1960 ve 1970'li yıllarda başlayan mücadelenin bugünlere kadar devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yazılarım 17-18 yaşında Trabzon'daki Hakimiyet ve Demokrat Çaykara adlı gazetelerde çıktı, sonra İstanbul'a geldim, 1970'li yıllardan itibaren basımla çok ilgilendim, telifat ortaya koymaya çalıştım. 1980'den sonra ise 15 yıllık Diyanet görevimi kapattım. Resmi ideolojinin Demokles'in kılıcı gibi insanların kafasında durduğu 657 sayılı kanun doğrultusunda, Diyanet'teki işime son verdiler. Ondan sonra da yazarlığa, gazeteciliğe başladım. 40-50 kadar eser yazdım."

Yakın tarihteki olaylardan örnekler veren, arşivlerin önemini vurgulayan Albayrak, "Anadolu Ajansının çok büyük bir hizmet ifa etmesi gerektiğine inanıyorum. Ne varsa bir mektup, bir pul bunları toplayıp arşivimizi, geleceğimizi zenginleştirmemiz lazım. Onun için Kızılay, Anadolu Ajansı gibi Cumhuriyetin İlk Meclis dönemindeki kurumlarını yaşatmak boynumuzun borcudur." değerlendirmesini yaptı.

Kaleme aldığı eserlere ilişkin bilgiler veren usta yazar, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak İlk Meclis'ten hareketle "Yiğit Düştüğü Yerden Kalkar" adlı eseri yazdığını belirterek, "O yiğidin düştüğü yer, Türkiye'nin bugünkü hedefini gösteriyor. Onun için bu kitabın yeni baskısında bu beklenen kurtarıcının kim olduğunu yazacağım." şeklinde konuştu.

Necip Fazıl Kısakürek'in 1965'te Büyük Doğu'da yazdığı yazılara işaret eden Albayrak, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması gibi tarihte hayal dahi edilemeyecek gelişmelerin Allah'ın lütfuyla yaşandığına dikkati çekti.