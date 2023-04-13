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600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu Cihat Ateş tutuklandı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 13.04.2023 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
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600 Evler Sitesi’nin yapı denetim sorumlusu Cihat Ateş tutuklandı

Son dakika... Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da yıkılan ve 1200'e yakın kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş tutuklandı.

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