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Türkiye'nin yeni gururu TCG Anadolu Halk TV'nin hedefinde! İki bomba ile batırılır iması...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2023 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
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Türkiye’nin yeni gururu TCG Anadolu Halk TV’nin hedefinde! İki bomba ile batırılır iması...

Türkiye'nin yeni gurur kaynağı ve dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı SİHA gemisi olarak tarihe geçen TCG Anadolu geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Yapılan tören dünya basınında da geniş yankı bulurken TCG Anadolu'ya yabancı basın bile övgüler yağdırdı. Ancak CHP kanalı Halk TV'de yaşanan hazımsızlık gözler önüne serilirken Orhan Bursalı ve Ayşenur Arslan TCG Anadolu'yu eleştirdi. Bursalı TCG Anadolu'nun 2 bombayla batırılabileceğini ima etti. İşte detaylar...

Dünyanın ilk, silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Türk donanmasının gücüne güç katacak TCG Anadolu, tüm dünyada dikkatleri üzerine çekerken, fondaş Halk Tv'deki hazımsızlık pes dedirtti.

"KİME NASIL KAFA TUTACAKSINIZ?"

Halk Tv sunucusu Ayşenur Arslan, TCG Anadolu'ya SİHA sığdırmanın bir şey ifade etmediğini öne sürerek, "Ona SİHA koyarsınız ama SİHA'yla kime nasıl kafa tutacaksınız? F-35'e mi?" dedi.

"YUKARIDAN 2 BOMBAYLA"

Arslan'ın sözlerine destek veren Orhan Bursalı ise "Yukarıdan 2 bombayla… Neyse bu konulara girmek zor" diyerek TCG Anadolu'nun 2 bombayla batıralabileceğini dile getirdi.

Sözlerini sürdüren Bursalı, "SİHA yapıyoruz, İHA yapıyoruz. Övündükleri şey hep savaş araçları. Elinde kalan sadece savunma alanındaki yatırımlar. Bunların temeli de 1990'larda atıldı." şeklinde konuştu.

TCG ANADOLU DÜNYA BASININDA

Dünyada savaş konseptini bile değiştiren SİHA'larla entegre şekilde hazırlanan ilk gemi olan TCG Anadolu ezberleri bozan özelliklere sahip. Bugün, TCG Anadolu ile ilgili gelişmeler dünya medyasında geniş şekilde yer aldı.

Reuters, "Türkiye ilk amfibi taarruz gemisini denize indirdi, drone yeteneklerini gözler önüne seriyor" başlıklı haberinde TCG Anadolu'nun özelliklerinden bahsetti.

Middle East Eye ise, "TCG Anadolu: Türkiye, dünyanın ilk 'drone gemisi' olan en büyük savaş gemisini denize indirdi" başlıklı haberinde bu geminin dünyada bir ilk olduğuna vurgu yaptı.

The National News, "Türkiye'nin en büyük savaş gemisi, çoğunluğu silahlı İHA'lardan oluşan filosunu taşıyacak" başlıklı haberinde geminin birimlerini ve görevlerini ayrıntılı bir biçimde saydı.

TCG Anadolu Halk TV’nin hedefinde! TCG ANADOLU HALK TV'NİN HEDEFİNDE!

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