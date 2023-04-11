EGM duyurdu: Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığını bildirdi. Operasyon TEM ve Özel Harekat polislerinin katılımıyla Çetinkaya'nın Sarıyer'de saklandığı adrese gerçekleşti Çetinkaya yakayı burada ele verdi. Öte yandan Çetinkaya'nın dosyası da bir hayli kabarık çıktı. Daha önceki dosyalarında ‘FETÖ ve rüşvet’ detayı dikkat çekti.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi ve İstihbarat Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu, Sarıyer ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.
OPERASYON SARIYER'DE YAPILDI
Açıklamada, operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çetinkaya'nın, saklandığı adreste, TEM ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandığı kaydedildi.
KARDEŞİ DE YAKALANMIŞTI
Mayıs 2022'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Urfi Çetinkaya'nın kardeşi şu an gözaltında. Uzun zamandır buna da projeli operasyon yapıyoruz" demişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu baronlarına bir şey yapılmadığı yönünde söylemlerde bulunduğunu anımsatan Soylu, bu ifadelerin uyuşturucuyla mücadele edenleri töhmet altında bıraktığını, Türkiye'nin mücadelesinin etkisizleştirilmeye çalışıldığını belirtmişti.
Toplantı sırasında kendisine bir not iletilmesinin ardından İçişleri Bakanı Soylu, "Bir baron daha şu anda gözaltında bugün itibarıyla. Uzun süredir peşindeydik, Urfi Çetinkaya'nın kardeşi. Urfi Çetinkaya'nın kardeşi şu an gözaltında. Uzun zamandır buna da projeli operasyon yapıyoruz" bilgisini vermişti.
URFİ ÇETİNKAYA KİMDİR?
12 Eylül 1980 darbesinde "arananlar" listesinde yer alan Urfi Çetinkaya uyuşturucu kaçakçılığı ile tanınıyor.
18 Mayıs 1988'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulan Çetinkaya, bundan sonraki hayatında tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelmişti.
1989'da Silivri'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda üç kilo morfinle yakalanan ve tutuklanan Çetinkaya 6 ay sonra tahliye oldu.
1991'de İspanya'daki 46 kilo eroinin sahibi olduğu gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı. İfade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Urfi Çetinkaya, 2000 yılında Matador adı verilen operasyonla yakalandı, cezaevine kondu. 2003'te tahliye edildi.
Serbest kaldıktan sonra işine devam etti. Son Tango verilen operasyonla tekrar tutuklandı.
Bu kez de 2012'te sağlık sebepleri ile cezaevinden tahliye edildi.
Urfi Çetinkaya'nın ismi son yıllarda İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Zindaşti ile de yan yana geldi.
'FETÖ' DETAYI
Ortak oldukları, yurt dışına gönderilen ve yakalanan 5 ton eroinin 2 ton 200 kilosunun Urfi Çetinkaya'ya ait olduğu öne sürüldü.
FETÖ'cü firari savcı Zekeriya Öz'e Urfi Çetinkaya ve Naci Zindaşti tarafından rüşvet verildiği iddiaları da dava dosyalarına girdi.
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