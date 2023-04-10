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Haberler Galeri Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Yunan basınında! Mavi Vatan'ı titreten büyük pazartesi

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Yunan basınında! Mavi Vatan'ı titreten büyük pazartesi

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları başta Yunanistan olmak üzere tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Milli Muharip Uçak, Kızılelma, Bayraktar TB-2 sık sık manşetlerde yerini alırken bugün gündem Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu...

Giriş Tarihi: 10.04.2023 19:15 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 19:28
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Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Yunan basınında! Mavi Vatan’ı titreten büyük pazartesi

Yunan basını Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu gündemine taşıdı. Türk filosunun artık k insansız hava araçları, taarruz helikopterleri, tanklar, zırhlı amfibi araçlar taşıyacak ve çıkarma operasyonları gerçekleştirebilecek bir uçak gemisine sahip olduğunu okuyucularına duyurdular...

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Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Yunan basınında! Mavi Vatan’ı titreten büyük pazartesi

Pentapostagma TCG Anadolu'yu dün Başkan Erdoğan'ın Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış töreninde yaptığı konuşmasıyla gündemine taşıdı.

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Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Yunan basınında! Mavi Vatan’ı titreten büyük pazartesi

Başkan Erdoğan'ın "Pazartesi günü inşallah uçak gemimiz TCG Anadolu'yu devreye alıyoruz ve Silahlı Kuvvetlerimize teslim ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Yunan basınında! Mavi Vatan’ı titreten büyük pazartesi

HÜRKUŞ'un TCG Anadolu'ya dokun-kalk-in simülasyonu gerçekleştirerek Ege için motorları ısıttığını yazdı. "Türkler, TCG Anadolu'yu yakın hava desteği kabiliyetine sahip HÜRKUŞ uçakları ile donatmayı düşünüyor." denildi.

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Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Yunan basınında! Mavi Vatan’ı titreten büyük pazartesi

Pentapostagma'da yer alan bir diğer haberde ise, 'Türkler Ege için motorları ısıtıyor' ifadeleri kullanıldı.