Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Yunan basınında! Mavi Vatan'ı titreten büyük pazartesi

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları başta Yunanistan olmak üzere tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Milli Muharip Uçak, Kızılelma, Bayraktar TB-2 sık sık manşetlerde yerini alırken bugün gündem Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu...

Giriş Tarihi: 10.04.2023 19:15 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 19:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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