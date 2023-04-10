A Haber dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’da! İşte Türkiye’nin yeni gururunun özellikleri

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜÇ ÇARPANI"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı gemisi olan TCG Anadolu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan gemiler içerisinde bir ilk niteliği taşıdığını söyledi.

TCG Anadolu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri için çok önemli bir güç çarpanı olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, uçak gemisi vizyonunu da siz koydunuz. Savunma sanayimizin gelişmesinde zatıalinizin şahsi destekleri ve kararlılığı bizim için en büyük güç oldu. Uçak gemisi vizyonunu koyduğunuzda, Anadolu gemimizi, uçak gemisine nasıl yaklaştırabiliriz diye düşündük. Baykar firmamızın da destekleriyle önce TB2'nin TB3 versiyonu daha sonra da inşallah Kızılelma bu geminin üzerinden operasyon yapabilecek hale getirilecek ve uçak gemisine doğru adım adım giden bir yolculuğu gerçekleştirmiş olacağız.

İnşallah ileride diğer uçaklarımızı da bu hale getiririz. Bu sektör içinde en büyük güç aslında bir koordinasyon ve iş birliği. Askeri fabrika ve tersanelerimiz, devlet şirketlerimiz, vakıf şirketlerimiz, özel tersane ve fabrikalarımız, araştırma kuruluşlarımız, TÜBİTAK'ımız ve enstitüleri, üniversitelerimiz toptan bir iş birliği içinde, omuz omuza vererek çalışmakla savunma sanayimizi çok daha ileri ufuklara taşıyabileceğimize inanıyoruz."

Demir, bugün başka bir olayın da 3 tane MİLGEM sınıfı fırkateynin kaynak töreninin yapılması ve 3 geminin birden özel tersanelerde 36 ay içinde inşa edilerek hizmete girmesinin başlangıç adımlarının atılması olduğunu vurgulayarak, "Savunma sanayimizin katettiği mesafelerde sizlerin kararlılığı ve desteklerine her zaman için şükranlarımızı sunuyoruz. Bu projeler sırasında bütün paydaşlara, başta Milli Savunma Bakanlığımız, Deniz Kuvvetlerimiz, Savunma Sanayii Başkanlığımız, Sedef Tersanemiz, diğer tersanelerimiz ve diğer bütün paydaşlara içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu süreç içinde zatıalinizin desteklerinden dolayı bütün sektör adına bir kez daha zatialinize hürmet ve desteklerimi sunarken, gemilerimizin donanmamıza, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum." diye konuştu.