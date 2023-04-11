YSK kararı Resmi Gazete'de! İşte milletvekili seçilemeyecek isimler...
Yüksek Seçim Kurulu Kararı (YSK 11/04/2023 tarihli ve 32160 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. YSK açıklamasında, "28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine bağımsız milletvekili adayı olarak başvuranlara ait bilgi ve belgeler incelendi." ifadelerine yer verildi. Buna göre bazı isimlerin milletvekilliği adaylık başvuruları geçersiz sayılarak kritik nedenlerden dolayı vekil seçilemeyecekleri bildirildi. İşte o isimler...
Yüksek Seçim Kurulu Kararı (YSK 11/04/2023 tarihli ve 32160 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN:
KARAR 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine bağımsız milletvekili adayı olarak başvuranlara ait bilgi ve belgeler incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 76'ncı maddesinde; en az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerlikle ilişiği olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanli iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemeyecekleri düzenlenmiştir.
2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu'nun 11 'inci maddesinde "Aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçilemezler:
a) ilkokul mezunu olmayanlar, b) Kısıtlılar, c) Askerlikle ilişiği olanlar, d) Kamu hizmetinden yasaklılar, e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, f) Affa uğramış olsalar bile;
I. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahküm olanlar,
2. Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar, 3. Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,
4. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fikralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fikralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar."
(Yukarıda 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre yazılı suçların 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda karşılığını bulan suçlardan mahkum olanlar da aynı kapsamda değerlendirilir.) Aynı Kanun'un 21'inci maddesinin son fıkrasında ise bağımsız adaylık için başvuranların, en yüksek derecedeki Devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarını ilgili mal sandığına emaneten yatırarak ilgili makbuzu milletvekili başvuru belgelerine eklemeleri gerektiği hususu düzenlenmiştir.
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