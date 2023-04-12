HDP'li Cengiz Çandar ve Hasan Cemal'den Kılıçdaroğlu'na gözdağı: Yeni çözüm süreci ve Anayasa değişikliğine mecbur

PKK ve HDP'nin yanı sıra altılı koalisyonunda Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu isminin açıklanmasının ardından HDP'ye yaptığı ziyaret sonrası eline tutuşturulan emir listesini okurken sonrasında yaptığı açıklamalarda da Kandil'e selam çaktı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması PKK ve HDP'yi mutlu ederken, Kılıçdaroğlu'na baskı giderek artıyor. HDP'li Cengiz Çandar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yeni bir çözüm ve müzakere süreci ve anayasayı değiştirmek için "mecbur "olduğunu söyledi. HDP & Yeşil Sol Parti listelerinden aday olan Hasan Cemal ise "Her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... .