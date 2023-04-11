ABD'den Türkiye'ye yönelik skandal tehdit! İngiliz medyası yazdı: Terörist başı Ferhat Abdi Şahin'in SİHA ile hedef alınması sonrası Washington Türkiye'yi cezalandırmayı düşünüyor
Türkiye terör örgütü PKK/YPG ile amansız mücadelesini hem yurt içinde hem de sınır bölgesinde sürdürürken geçtiğimiz günlerde SDG teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin ve yanındaki 3 ABD askeri İHA benzeri bir araçla vuruldu. Yaşanan olaydan Ferhat Abdi Şahin'in kaçtığı belirtilirken ABD'de yayın yapan Wall Street Journal saldırının insansız hava aracıyla düzenlendiğini duyurdu. PKK'nın siyasi ayağı da yaşanan olayı kınarken, ABD'den Türkiye'ye yönelik skandal bir tehdit geldi. Sky News Arabia adlı haber sitesine konuşan Pentagon yetkilisi yaptığı açıklamada Ferhat Abdi Şahin'in Türk İHA'ları tarafından hedef alındığını söylerken "Washington, Mazlum Abdi'yi hedef alması sebebiyle Türk liderleri cezalandırmayı düşünüyor" ifadelerini kullandığı iddia edildi. İşte detaylar...
Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik verdiği amansız mücadele sürerken Mehmetçik yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK/YPG'ye bölgeyi dar ediyor.
FERHAT ABDİ ŞAHİN'İN KONVOYU VURULDU
Irak'ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen patlamada terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan SDG'nin sözde lideri Ferhat Abdi Şahin'in dronelar tarafından hedef alındığı ve teröristbaşına 3 ABD askerinin eşlik ettiği vurgulandı.
ABD MEDYASI: İHA İLE VURULDU
ABD'de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de ABD destekli teröristbaşı Abdi'yi hedef alan bir insansız hava aracı (İHA) operasyonu olduğunu yazdı.
ABD SALDIRIYI KABUL ETTİ
ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Joe Buccino, Wall Street Journal'e yaptığı yazılı açıklamada, "Süleymaniye'de bir konvoya saldırı düzenlendiğini doğrulayabilirim. Konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şu an saldırıyı soruşturuyoruz" açıklamalarıyla saldırıyı doğruladı.
SÖZCÜ CEVAP VEREMEDİ
TRT World Washington muhabiri Yunus Paksoy, PKK/YPG teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin ile ilgili merak edilen soruları ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel'e sordu.
Paksoy Patel'e, ABD'nin Suriye'den Irak'ın kuzeyine yaptığı son ziyarette PKK/YPG teröristbaşı 'Mazlum Kobani'ye koruma teklif edip etmediği sorusunu yöneltti. Sözcü, konu hakkında bilgisi olmadığını söyleyerek cevap vermekten kaçındı.
İşte ABD Sözcüsünün cevaplayamadığı o sorular:
Paksoy: ABD artık Amerikalıların hayatını riske atıp Mazlum Abdi'ye 7/24 kişisel koruma mı sağlıyor nereye giderse gitsin? Bu adam sizin Yabancı Terör Örgütleri listenizdeki bir örgütün saflarından gelme biri.
Patel: Pentagon, konvoya saldırıyı soruşturuyor. ABD askeri personelinin canını ve güvenliğini tehlikeye atacak her eyleme güçlü şekilde karşı çıkıyoruz.
Paksoy: Mazlum Abdi ile seyahat ediyorlardı. Teyit edebilir misiniz?
Patel: Pentagon'a sorun.
Paksoy: ABD askeri neden oradaydı peki?
Patel: Pentagon'a sorun.
HDP'DEN KINAMA MESAJI GELDİ
PKK'nın siyasi ayağı HDP, terör örgütü PKK/YPG elebaşı "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in hedef alındığı patlamayı kınadı.
ABD'DEN TÜRKİYE'YE SKANDAL TEHDİT
Sky News Arabia'da yer alan haberde bir Pentagon yetkilisi yaptığı açıklamada "Washington, SİHA'larının YPG/PYD terör örgütü lideri Mazlum Abdi'yi hedef alması sebebiyle Türk liderleri cezalandırmayı düşünüyor" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
ABD-PYD/PKK KARDEŞLİĞİNİN FOTOĞRAFI!
Irak ve Suriye'deki Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı ABD General Matthew McFarlane, KYB lideri Bafel Talabani'yle 'Şahin Cilo' kod adlı PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i Suriye'nin kuzeyinde ziyaret etmiş, bu skandal buluşmanın fotoğrafları önceki gün Bafel Talabani'nin Twitter hesabından paylaşılmıştı.
TÜRKİYE'Yİ DURDURUN DİYE ABD'YE YALVARMIŞTI
Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Washington Post'a röportaj verdi. Abdi Şahin, Türkiye'nin kara harekâtının Batı'nın baskısı ile engellenebileceğini iddia ederek, Batılı müttefiklerine Türkiye'nin yeni saldırılarına şiddetle karşı çıkması için yalvardı.
OCAK AYINDA DA FRANSIZLARA YALVARDI
Terör örgütü PKK elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Fransız basınından El Monitör'e konuştu. Türkiye'nin önümüzdeki ay Suriye'de yeni bir harekat başlatacağını söyleyen PKK'lı terörist, "buna karşı koymalarının zor olduğunu" belirterek ABD ve Fransa'dan yardım dilendi.
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