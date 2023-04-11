ABD’den Türkiye’ye yönelik skandal tehdit! İngiliz medyası yazdı: Terörist başı Ferhat Abdi Şahin’in SİHA ile hedef alınması sonrası Washington Türkiye’yi cezalandırmayı düşünüyor

ABD SALDIRIYI KABUL ETTİ

ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Joe Buccino, Wall Street Journal'e yaptığı yazılı açıklamada, "Süleymaniye'de bir konvoya saldırı düzenlendiğini doğrulayabilirim. Konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şu an saldırıyı soruşturuyoruz" açıklamalarıyla saldırıyı doğruladı.