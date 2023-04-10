Kemal Kılıçdaroğlu’ndan cesaret bulan HDP’den bir küstah açıklama daha: 14 Mayıs’ta hesap soracağız Öcalan’a tecriti kaldıracağız

KANDİL DE 7'Lİ KOALİSYONA DESTEK VERİYOR

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat ve Murat Karayılan, HDP'nin 6'lı koalisyona katılmasından menuniyet duyduklarını belirtirken, Cumhur İttifakı'nın yıkılmasının kendi varlıkları açısından elzem olduğunu söylüyor. Terör elebaşları, seçimde7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini de birçoık kez deklare etti. CHP ve İYİ Parti tüm bu yaşananlara rağmen sessiz...

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