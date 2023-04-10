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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cesaret bulan HDP'den bir küstah açıklama daha: 14 Mayıs'ta hesap soracağız Öcalan'a tecriti kaldıracağız

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Giriş Tarihi: 10.04.2023 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan cesaret bulan HDP’den bir küstah açıklama daha: 14 Mayıs’ta hesap soracağız Öcalan’a tecriti kaldıracağız

Son dakika haberi | Terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı olan HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası pazarlık masasından aldığı cesaretle küstah açıklamalarına son dönemde hız verdi. Yönetime ortak olacaklarını dile getiren HDP, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ı özgür bırakacaklarını da sık sık belirtiyor. Bu doğrultuda HDP kanadından bir açıklama daha geldi. Hakkari milletvekili Sait Dede, "Sayın Öcalan bir irade koydu ortaya, bu tecrit derhal ortadan kaldırılmalı." dedi.

6'lı koalisyona şartlarını kabul ettirerek 7'nci ortak olan HDP, küstah söylemlerine her geçen gün bir yenisini ekliyor. 6'lı koalisyon HDP'nin çıkışlarına sessiz kalırken, HDP'nin Öcalan'a özgürlük vaatleri sabırları taşırıyor. Vatandaşın büyük tepki gösterdiği söylemlerin sonuncusu HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'den geldiç Dede, "Barışın yolu İmralı'dır. Sayın Öcalan bir irade koydu ortaya, bu tecrit derhal ortadan kaldırılmalı." ifadelerini kullandı. Dede, kayyum uygulamasını kaldıracaklarını ve hesap soracaklarını da söyledi.

"14 MAYIS HESAP SORMA GÜNÜDÜR"
HDP Hakkari Milletvekili Said Dede yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerini işaret etti, hesap soracaklarını söyledi.

HDP'li Dede'nin küstah ifadeleri şöyle: 14 Mayıs, seçim günü değil, hesap sorma günüdür. Bizler, gasp edilen iradelerimizin, kayyumun hesabını soracağız.

"ÖCALAN'A TECRİTİ KALDIRACAĞIZ"
HDP Hakkari Milletvekili Said Dede, "Barışın yolu İmralı'dır" diyerek, Öcalan'a özgürlük istedi. Dede, "Sayın Öcalan bir irade koydu ortaya, bu tecrit derhal ortadan kaldırılmalı." ifadelerini kullandı.

HDP'Lİ FELEKNAS UCA DA ÖCALAN'IN 15 MAYIS'TA ÖZGÜR KALACAĞINI SÖYLEMİŞTİ
HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP'li kalabalığa yaptığı Kürtçe konuşmada, Abdullah Öcalan'a özgürlük vadetti. Uca, "15 Mayıs'ta da zindanların kapılarını açacak ve Abdullah Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

PERVİN BULDAN, AHMET TÜRK, SIRRI SAKIK...
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Abdullah Öcalan'a uygulanan tecriti kaldıracaklarını belirten bir açıklama yaparken, HDP'nin önemli isimlerinden Ahmet Türk de, Öcalan için özgürlük vakti geldiğini söylemişti. Terörist başı Abdullah Öcalan dahil, tüm suçluları genel af çıkararak affedeceklerini söyleyen HDP'li Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu'na kendilerine kapalı kapılar ardında vadettiklerini, kamuoyuna açıklama çağrısı yapmıştı.

KANDİL DE 7'Lİ KOALİSYONA DESTEK VERİYOR
Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat ve Murat Karayılan, HDP'nin 6'lı koalisyona katılmasından menuniyet duyduklarını belirtirken, Cumhur İttifakı'nın yıkılmasının kendi varlıkları açısından elzem olduğunu söylüyor. Terör elebaşları, seçimde7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini de birçoık kez deklare etti. CHP ve İYİ Parti tüm bu yaşananlara rağmen sessiz...

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