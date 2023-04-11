AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! 28. dönem AK Parti Trabzon milletvekili adayları kim oldu?
GÜNDEM ahaber.com.tr
"28. dönem AK Parti Trabzon milletvekili adayları kim oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri için 34 gün kaldı ve Yüksek Seçim Kurulu YSK’ya Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili listesini verdi. Peki, 28. dönem AK Parti Trabzon milletvekili adayları kim oldu?
"28. dönem AK Parti Trabzon milletvekili adayları kim oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. AK Parti Trabzon Milletvekili adayları 2023 9 Nisan'da YSK'ya sunulan aday listesi ile belli oldu. Peki, 28. dönem AK Parti Trabzon milletvekili adayları kim oldu?
AK Parti TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
TRABZON 1 ADİL KARAİSMAİLOĞLU
TRABZON 2 MUSTAFA ŞEN
TRABZON 3 YILMAZ BÜYÜKAYDIN
TRABZON 4 VEHBİ KOÇ
TRABZON 5 MERYEM SÜRMEN
TRABZON 6 ZAFER OFLUOĞLU
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- AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! 28. dönem AK Parti Trabzon milletvekili adayları kim oldu?
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