11 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! 28. dönem AK Parti Trabzon milletvekili adayları kim oldu?

AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! 28. dönem AK Parti Trabzon milletvekili adayları kim oldu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2023
ABONE OL
AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! 28. dönem AK Parti Trabzon milletvekili adayları kim oldu?

"28. dönem AK Parti Trabzon milletvekili adayları kim oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri için 34 gün kaldı ve Yüksek Seçim Kurulu YSK’ya Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili listesini verdi. Peki, 28. dönem AK Parti Trabzon milletvekili adayları kim oldu?

"28. dönem AK Parti Trabzon milletvekili adayları kim oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. AK Parti Trabzon Milletvekili adayları 2023 9 Nisan'da YSK'ya sunulan aday listesi ile belli oldu. Peki, 28. dönem AK Parti Trabzon milletvekili adayları kim oldu?

AK Parti TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

TRABZON 1 ADİL KARAİSMAİLOĞLU

TRABZON 2 MUSTAFA ŞEN

TRABZON 3 YILMAZ BÜYÜKAYDIN

TRABZON 4 VEHBİ KOÇ

TRABZON 5 MERYEM SÜRMEN

TRABZON 6 ZAFER OFLUOĞLU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA