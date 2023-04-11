AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! 28. dönem AK Parti Trabzon milletvekili adayları kim oldu?

"28. dönem AK Parti Trabzon milletvekili adayları kim oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. AK Parti Trabzon Milletvekili adayları 2023 9 Nisan'da YSK'ya sunulan aday listesi ile belli oldu. Peki, 28. dönem AK Parti Trabzon milletvekili adayları kim oldu?