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Sel felaketini yaşayan Bozkurt yeniden ayağa kalktı! Yapı stokunun yüzde 50’si yenilendi
Batı Karadeniz'de 2021 yılında yaşanan sel felaketinde en ağır hasarı gören Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapı stokunun yaklaşık yüzde 50'si yenilenendi. 649 konut, 123 iş yeri, sanayi sitesi ve altyapısı yeniden inşa edilen Bozkurt'taki çalışmalarla ilgili bilgi veren Kaymakam Murat Atıcı, "Neredeyse yok olmuş bir ilçeyi yeni baştan, devletin gücüyle, AFAD'ımızla, Çevre Şehircilik Bakanlığı'mızla inşa ettik" dedi.
Giriş Tarihi: 15.03.2023 12:00Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 12:00