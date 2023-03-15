15 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sel felaketini yaşayan Bozkurt yeniden ayağa kalktı! Yapı stokunun yüzde 50’si yenilendi

Sel felaketini yaşayan Bozkurt yeniden ayağa kalktı! Yapı stokunun yüzde 50’si yenilendi

Batı Karadeniz'de 2021 yılında yaşanan sel felaketinde en ağır hasarı gören Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapı stokunun yaklaşık yüzde 50'si yenilenendi. 649 konut, 123 iş yeri, sanayi sitesi ve altyapısı yeniden inşa edilen Bozkurt'taki çalışmalarla ilgili bilgi veren Kaymakam Murat Atıcı, "Neredeyse yok olmuş bir ilçeyi yeni baştan, devletin gücüyle, AFAD'ımızla, Çevre Şehircilik Bakanlığı'mızla inşa ettik" dedi.

Giriş Tarihi: 15.03.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 12:00
  • 1
  • 13
Sel felaketini yaşayan Bozkurt yeniden ayağa kalktı! Yapı stokunun yüzde 50’si yenilendi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde 65 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi kayboldu, onlarca bina ve iş yeri de yıkılarak zarar gördü. Türkiye'nin en büyük sel afetlerinden birini yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalarda son aşamaya gelindi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Sel felaketini yaşayan Bozkurt yeniden ayağa kalktı! Yapı stokunun yüzde 50’si yenilendi

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde ilçede bulunan yapı stokunun yaklaşık yüzde 50'si, kamu kurum binalarının ise yüzde 80'i yeniden inşa edildi. 649 toplu konutun inşa edildiği Bozkurt'ta ayrıca sanayi sitesi ile birlikte 123 iş yeri yeniden yapıldı. Alt yapısının tamamı yenilenen ilçede 649 konutun 546'sının ikinci etap kuraları çekildi. 123 iş yerinin 87'si ise hak sahiplerine teslim edildi.

  • 3
  • 13
Sel felaketini yaşayan Bozkurt yeniden ayağa kalktı! Yapı stokunun yüzde 50’si yenilendi

İlk etapta 5 bölgede yapılan konutların geçici kabulleri yapılırken, çevre düzenlemeleri de devam ediyor. 84 konutluk bir etabın anahtar teslimleri ise önümüzdeki hafta başlayacak. Çevre düzenlemeleri biten konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edilirken, Ramazan ayı sonunda tüm etaplarda çalışmaların tamamlanarak hak sahiplerine evlerinin anahtarlarının teslim edilmesi hedefleniyor.

  • 4
  • 13
Sel felaketini yaşayan Bozkurt yeniden ayağa kalktı! Yapı stokunun yüzde 50’si yenilendi

"YOK OLMUŞ BİR İLÇEYİ DEVLETİMİZİN GÜCÜYLE YENİ BAŞTAN İNŞA ETTİK"
Bozkurt'ta devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, "11 Ağustosta meydana gelen sel afetinin sonunda, Bozkurt'ta son düzlüğe girdik. 46 tane konutumuzun ilk etapta 546 konutumuzun da ikinci etap kuralarını çektik. Yaklaşık 592 tane hak sahibimiz şu anda konutlarının anahtar teslimini bekliyorlar. Biz Bozkurt merkezde toplam 649 tane konut inşa ettik.

  • 5
  • 13
Sel felaketini yaşayan Bozkurt yeniden ayağa kalktı! Yapı stokunun yüzde 50’si yenilendi

38 tane Karadeniz kenarındaki İlişi köyümüzde, 20 tane de köylerimiz de olmak üzere TOKİ Bozkurtumuzda yapı stokunu neredeyse yüzde 50'sine yakınını yeniledi. Biz bu vatandaşlara konutlarını en kısa sürede teslim edeceğiz. Ayrıca 123 tane dükkan yıkılmıştı, bunları tekrardan yeniledik, şu anda 87 tanesinin teslimini gerçekleştirdik. Yakın zamanda, 1,5 ay içerisinde geri kalan dükkanlarımızın teslimini gerçekleştireceğiz.