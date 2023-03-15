Sel felaketini yaşayan Bozkurt yeniden ayağa kalktı! Yapı stokunun yüzde 50’si yenilendi

38 tane Karadeniz kenarındaki İlişi köyümüzde, 20 tane de köylerimiz de olmak üzere TOKİ Bozkurtumuzda yapı stokunu neredeyse yüzde 50'sine yakınını yeniledi. Biz bu vatandaşlara konutlarını en kısa sürede teslim edeceğiz. Ayrıca 123 tane dükkan yıkılmıştı, bunları tekrardan yeniledik, şu anda 87 tanesinin teslimini gerçekleştirdik. Yakın zamanda, 1,5 ay içerisinde geri kalan dükkanlarımızın teslimini gerçekleştireceğiz.