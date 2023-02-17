Depremde yıkılan İsias Otel’in sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt için karar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerden oluşan 35 kişi ile 30 tur rehberinin hayatını kaybettiği otel ile ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.