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Mersin'de şafak vakti kökünü kurutma operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.04.2023
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Mersin’de şafak vakti kökünü kurutma operasyonu

Mersin'de uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 77 adrese 70 şüpheliye yönelik 'kökünü kurutma' operasyonu başlatıldı.

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