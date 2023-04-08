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Mahir Akkoyun'un İzmir’deki sticker provokasyonunda dikkat çeken “ABD” detayı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2023 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023
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Mahir Akkoyun’un İzmir’deki sticker provokasyonunda dikkat çeken “ABD” detayı

Tarihi 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala muhaliflerin propaganda çalışmaları da hız kazandı. Vatandaşları kışkırtıcı içerikler sosyal medyada dolaşıma sokulurken algı çalışmaları marjinal guruplar tarafından sokağa da taşırılıyor. Geçtiğimiz gün CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı grafiker Mahir Akkoyun'un tasarladığı skandal stickerlar ile Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli üzerinden kirli bir karalama çalışması başlatılmıştı. Akkoyun'un bu tasarımlarının bir başka benzerinin uygulandığı ABD'de etiket yapıştıran şahısların 'kamu düzenini bozmak' ve 'özel mülke zarar' suçlarından tutuklandığı öğrenildi.

Milyonlarca kullanıcının yer aldığı sosyal medya platformu Twitter'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerinde fotoğraflarının bulunduğu çıkartmaların hazırlanarak dağıtıldığı ve kara propaganda stickerlerı marketler ve mağazalarda ürünlerin üzerine yapıştırılmıştı.

SOYER FONLU TWITTER TROLÜ

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayınlanan çıkartmaların "mahirgra" rumuzlu Twitter hesabının sahibi tarafından dolaşıma sokulduğu tespit edildi.

Zanlının "Şöyle stickerlar tasarladım. İnsanların enflasyonla ve hayat pahalılığıyla en çok yüzleştikleri yerler olan marketlerde, manavlarda, pazarlarda ve alışveriş merkezlerinde yer alan ürünlere ve ürün rafları gibi yerlere yapıştırılsın diye" paylaşımı yaptığı belirlendi.

ŞAHIS CHP'Lİ BELEDİYE ÇALIŞANI ÇIKTI

Polisin yaptığı çalışmada hesabın 27 yaşındaki Mahir Akkoyun'a ait olduğu, şüphelinin İzmir'in Gaziemir İlçesinde yaşadığı ve grafiker olarak CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İzdoğa Çevre Koruması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri şirketinde çalıştığı tespit edildi.

TUNÇ SOYER PLAKET VERMİŞ

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in söz konusu kişiye plaket verdiği kare de ortaya çıktı.

FETÖ BAĞLANTISI EKSİKTİ

Öte yandan Akkoyun'un FETÖ üniversitesinde burslu okuduğu ortaya çıktı. Eski bir paylaşımında, "Burslu olarak özel bir üniversiteyi kazandım. Girdiğim okul 15 Temmuz'dan sonra bir gece öylece kapatıldı. DEÜ GSF'ye geçtim ve bu okulun taşınma sürecindeki eylemlerde rol aldığım ve 'sivrildiğim' için gayet de hakediyor olmama rağmen yüksek lisansa alınmadım, geri çevrildim." yazdığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Raflardaki ürünlere "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı çıkartmalar yapıştırdığı bildirilen edilen Akkoyun gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

İfadesinde etiketleri tasarladığını ancak kendisinin yapıştırmadığını öne süren Akkoyun, Emniyet'teki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AYNI OLAYIN BİR BENZERİ ABD'DE YAŞANDI

Benzer propaganda yöntemi, geçtiğimiz yılın Nisan ayında akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle çeşitli protestolara sahne olan ABD'de de yaşandı.

ABD BAŞKANI BIDEN'A YÖNELİK ÇALIŞMALAR

ABD Başkanı Joe Biden'ın fotoğrafının kullanıldığı etiketlerde "Bunu ben yaptım (I did that)" ifadesi kullanılarak akaryakıt pompalarına yapıştırıldı.

ABD'DE PEŞ PEŞE TUTUKLAMALAR

Fiyatların yanına yapıştırılan çıkartmalar, birçok eyalette tutuklamalara neden oldu.

KAMU DÜZENİNİ BOZMAK VE ÖZEL MÜLKE ZARAR SUÇLARINDAN TUTUKLANDILAR

Güvenlik güçleri tarafından yakalanan şahıslar, özel mülke zarar vermek ve kamu düzenini bozmak suçlarından tutuklandı.

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