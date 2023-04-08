Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu arasında yeni gerginlik! Seçim günü restleşmesi

KAFTANCIOĞLU'NDAN SEÇİM İÇİN PAZARTESİ TALEBİ

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçim sebebiyle CHP de milletvekilleri listesi de 9 Nisan Pazar günü belli olacak bu sebeple Canan Kaftancıoğlu seçimin listeler belli olduktan sonra 10 Nisan Pazartesi günü yapılması gerektiğini WhatsApp grubuna yazıyor.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN RED

Yetki İl başkanı olması sebebiyle Kaftancıoğlu'nda olmasına rağmen Ekrem İmamoğlu bu öneriye karşı çıktı. Pazar günü yapılmasının daha uygun olduğunu yazarak Kaftancıoğluna karşı görüş bildirdi.

Grupta yer alan Meclis üyelerinden çoğu Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır alırken Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de İmamoğlu lehine mesaj atarak, diğer belediye başkanları ve meclis üyeleri üzerinden Kaftancıoğlu'na tavır aldırdı.