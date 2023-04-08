Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu arasında yeni gerginlik! Seçim günü restleşmesi
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında belediye meclisinde yapılacak seçimler nedeniyle gerginlik yaşanırken ikili seçim günü nedeniyle Whatsapp'tan restleşti. İmamoğlu, Kaftancıoğlu'na karşı görüş bildirirken Kaftancıoğlu kararından geri adım atmadı. İşte detaylar...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık savaşı verdiği dönemde başlayan Ekrem İmamoğlu-Canan Kaftancıoğlu kavgası yeniden alevlendi.
WHATSAPP'TA RESTLEŞME
7 Nisan 2023 günü İBB CHP grup yönetimi tarafından kurulan ve üyelerinin CHP İBB Meclis üyeleri,14 İlçe Belediye Başkanı, Ekrem İmamoğlu, CHP'nin yasaklı İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP İstanbul il yöneticilerinin yer aldığı WhatsApp grubunda İmamoğlu ve Kaftancıoğlu arasında kavga yaşandı.
Kavganın sebebi Büyükşehir Belediye Meclislerinde her yıl Nisan ayında yapılan ihtisas komisyonları üye seçimi, Partilerin Grup yönetimi ve Grup Başkanvekillikleri seçimi... CHP tüzüğüne göre seçimler kapalı oy açık tasnif şekli ile yapılıyor.
KAFTANCIOĞLU'NDAN SEÇİM İÇİN PAZARTESİ TALEBİ
14 Mayıs'ta yapılacak genel seçim sebebiyle CHP de milletvekilleri listesi de 9 Nisan Pazar günü belli olacak bu sebeple Canan Kaftancıoğlu seçimin listeler belli olduktan sonra 10 Nisan Pazartesi günü yapılması gerektiğini WhatsApp grubuna yazıyor.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN RED
Yetki İl başkanı olması sebebiyle Kaftancıoğlu'nda olmasına rağmen Ekrem İmamoğlu bu öneriye karşı çıktı. Pazar günü yapılmasının daha uygun olduğunu yazarak Kaftancıoğluna karşı görüş bildirdi.
Grupta yer alan Meclis üyelerinden çoğu Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır alırken Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de İmamoğlu lehine mesaj atarak, diğer belediye başkanları ve meclis üyeleri üzerinden Kaftancıoğlu'na tavır aldırdı.
BAZI YÖNETİCİLER KAFTANCIOĞLU'NU DESTEKLEDİ
Kavgada Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve bazı il yöneticileri ise Canan Kaftancıoğlu'ndan yana görüş bildirdi.
KAFTANCIOĞLU İMAMOĞLU'NUN ÖNERİSİNİ REDDETTİ
Tartışma sonunda Kaftancıoğlu "Pazar günü toplanın konuşun ancak seçim pazartesi günü olacak" diyerek İmamoğlu'nun önerisini reddetti. Son olarak Canan Kaftancıoğlu il sekreteri tarafından yazılan resmi yazıyı gruba atarak seçimin pazartesi olacağını bildirdi.
BU KAVGA SAHAYA YANSIR
İBB Meclis üyelerinin bazıları bu tartışmayı milletvekili listelerinde Kaftancıoğlu mu yoksa İmamoğlu mu güçlü çıkacak kavgasının gruba yansıması olarak yorumladı.
Bu kavga seçim çalışmasına dolayısıyla sahaya da yansıyacak.
GRUP SEÇİMLERİNDE KİM KİMİ DESTEKLİYOR?
Grup seçimlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Tarık Balyalı'yı Canan Kaftancıoğlu ise Filiz Öztürk Çelik'i destekliyor.
NE OLMUŞTU?
İki ismin arasındaki kavga yeni değil. CHP'nin siyasi yasaklı İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na "Aptal, müteahhit kafalı, şizofren" ifadeleriyle ağır hakaret savurmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise CHP il binasını basarak Kaftancıoğlu'na karşılık vermişti.
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