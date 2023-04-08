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MSB: Suriye'nin kuzeyinde 1 PKK-YPG'li terörist etkisiz öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.04.2023 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023
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MSB: Suriye’nin kuzeyinde 1 PKK-YPG’li terörist etkisiz öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan bir PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklandı.

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