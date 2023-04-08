Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'yi hedef almıştı! Mahir Akkoyun'un kirli sicili ortaya çıktı! Atatürk düşmanlığından FETÖ bağlantısına...
Son dakika haberi | 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yaklaşık 1 ay kala sosyal medyada algı operasyonlarına hız veren muhalifler yeni bir operasyona imza atmıştı. Twitter'da "Mahirgra" rumuzuyla yazan Mahir Akkoyun isimli grafikçi, Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'yi hedef alan stickerlarla market etiketleri üzerinden manipülasyona soyunurken, gözaltına alınan şahsın CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Başta Meral Akşener olmak üzere muhalifler şahsa sahip çıkarken, Akkoyun'un yaptığı paylaşımlarla Muhsin Yazıcıoğlu'ndan Atatürk'e varana kadar nefret kustuğu görüldü. Şahsın ayrıca FETÖ'nün üniversitesinde burslu olarak okuduğu belirlendi.
Market etiketlerinin yanına Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerinde fotoğraflarının bulunduğu çıkartmaları yapıştırıldığı, provokatif eylemin ardındaki isim Mahir Akkoyun çıktı. Stickerları hazırlayan grafikerin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi. Akkoyun'un Twitter adresinden yaptığı paylaşımlarla HDPKK'nın sıkı bir destekçisi olduğu görülürken, Atatürk'ü düşmanlığı yaptığı da ortaya çıktı. Akkoyun'a desteğe koşan ilk isimlerden biri olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in duruma ilişkin ne açıklam yapacağı merak konusu.
SOYER FONLU TWİTTER TROLÜ
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayınlanan çıkartmaların "mahirgra" rumuzlu Twitter hesabının sahibi tarafından dolaşıma sokulduğu tespit edildi.
Zanlının "Şöyle stickerlar tasarladım. İnsanların enflasyonla ve hayat pahalılığıyla en çok yüzleştikleri yerler olan marketlerde, manavlarda, pazarlarda ve alışveriş merkezlerinde yer alan ürünlere ve ürün rafları gibi yerlere yapıştırılsın diye" paylaşımı yaptığı belirlendi.
Polisin yaptığı çalışmada hesabın 27 yaşındaki Mahir Akkoyun'a ait olduğu, şüphelinin İzmir'in Gaziemir İlçesinde yaşadığı ve grafiker olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İzdoğa Çevre Koruması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri şirketinde çalıştığı tespit edildi.
TUNÇ SOYER PLAKET VERMİŞ
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in söz konusu kişiye plaket verdiği kare de ortaya çıktı.
GÖZALTINA ALINDI
Siber Suçlarla Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmaları ardından Mahir Akkoyun İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Halkı kin ve düşmanlığa kışkırtmakta suçlamasıyla Bayraklı Adliyesi'ne sevk edilen Akkoyun mahkemece serbest bırakıldı.
AKŞENER SAHİP ÇIKTI
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Mahir Akkoyun'a adeta ilk dakiakdan itibaren sahip çıktı. Akşener Twitter hesabından, "Bu sabah, tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı." paylaşımında bulundu.
Ancak kısa sürede Akkoyun'un Akşener'i hedef aldığı paylaşımı ortaya çıktı. Provokatör ismin, saldırgan paylaşımlarının bu kadar ile de sınırlı kalmadığı belirlendi.
GEZİ PARKI, TÜRKEŞ VE YAZICIOĞLU HAKKINDA SKANDAL PAYLAŞIM
CHP'nin fonladığı Mahir Akkoyun'un HDP savunuculuğuna soyunduğu paylaşımları ortaya çıktı.
Öte yandan Gezi Parkı olayları hakkında AK Parti ve Alparslan Türkeş'i hedef alan Mahir Akkoyun, Muhsin Yazıcıoğlu hakkında da "keşke ölmeseydi de gerçek yüzünü görseydi herkes" dedi.
DEMİRTAŞ'A ÖVGÜ
2020'de Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşan Akkoyun, "Hapse gireceğini bile bile muhalefet etmeyi bırakmadı ve iktidara payanda olmadı. Çıkar gözetmeden, hesap yapmadan, 'bağrınıza taş basın ama muhalefeti destekleyin' deyip büyükşehirlerin kazanılmasını sağladı. Değeri bugün daha net anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.
ATATÜRK DÜŞMANLIĞI KAYITLARDA
Akkoyun'un skandal paylaşımları bu kadarla sınırlı kalmadı. Atatürk'ü hedef alan ifadeler kullandığı gün yüzüne çıktı.
Atatürk'ü "burjuva devrimcisi" olarak niteleyen Akkoyun, Atatürk'e hakaret yağdırdı.
FETÖ BAĞLANTISI EKSİKTİ
Öte yandan Akkoyun'un FETÖ üniversitesinde burslu okuduğu ortaya çıktı. Eski bir paylaşımında, "Burslu olarak özel bir üniversiteyi kazandım. Girdiğim okul 15 Temmuz'dan sonra bir gece öylece kapatıldı. DEÜ GSF'ye geçtim ve bu okulun taşınma sürecindeki eylemlerde rol aldığım ve 'sivrildiğim' için gayet de hakediyor olmama rağmen yüksek lisansa alınmadım, geri çevrildim." yazdığı görüldü.
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