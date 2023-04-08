Meral Akşener'in savunduğu provokatör Mahir Akkoyun'dan skandal Türkeş ve Yazıcıoğlu paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener market raflarında yaptığı provokasyon nedeniyle ifade veren Mahir Akkoyun'u savunmuştu. Bu etiketlerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef almakla kalmayan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Akkoyun'un geçmişte yaptığı paylaşımlarda Ülkücü Hareket’in Lideri merhum Alparslan Türkeş ve Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na da hakaretler ettiği belirlendi.