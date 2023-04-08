ODTÜ'den 28 Şubat zihniyetini hortlatan karar! Tepkiler sonrası geri adım atıldı
ODTÜ, 28 Şubat dönemini hatırlatan skandal bir karara imza attı. Deprem felaketi nedeniyle uzaktan eğitime geçen üniversitelerde sınavlar online şekilde yapılırken, ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü hocası Doç. Dr. Serkan Sarıtaş öğrencilere gönderdiği yönergede "Kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka, herhangi başka bir şey veya başörtüsü ile örtülmeyecek şekilde görünür olması gerekmektedir" uyarısında bulundu. Yönerge büyük tepki çekerken, açıklama yapan ODTÜ yönetimi geri adım attı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde uzaktan eğitim döneminde yapılacak online sınavlar öncesi skandal bir karara imza atıldı. 28 Şubat döneminde başörtülü öğrencilerin maruz kaldığı yaptırımlara benzer bir şekilde alınan karar gereği yapılacak online sınavlarda başörtülü öğrencilerden başlarını kısmen açmaları istendi.
Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Serkan Sarıtaş sınav öncesi öğrencilere gönderdiği yönergede, "Kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka, herhangi başka bir şey veya başörtüsü ile örtülmeyecek şekilde görünür olması gerekmektedir" uyarısında bulundu.
28 ŞUBAT'I ZİHNİYETİ YİNE SAHNEDE
Doç. Dr. Sarıtaş'ın başörtülü öğrenciler için bir zulüm niteliği taşıyan yönergesine kullanılan ifadeler akıllara 28 Şubat döneminde alınan kararları getirdi. Yönerge gereği, öğrencilere "herhangi bir dini sembolün başta olamayacağı" söylenirken, kopya önlemi diye örtünme şekli de dayatıldı. Öğrencilere, 28 Şubat döneminde sunulan "çene altı" veya "tavşan kulak" denilen örtünme biçimi çözüm yolu olarak sunuldu.
SKANDAL KARARA ODTÜBİRDER TEPKİ GÖSTERDİ
Online sınavlar için başörtülü öğrencilere yönelik alınan skandal kara ODTÜBİRDER sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Paylaşımda, "ODTÜ'de 2023 yılında, başörtüsü sorunu kalmadı dediğimiz bir dönemde, online sınavda başörtüsü yasağı! Herhangi bir dinsel sembolün başta olamayacağını dikte ederek, aba altından başörtüsüne gösterilerin sopayı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
BÖLÜM ÖZÜR METNİ YAYINLADI
Skandalın yaşandığı Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü tarafından da 'gerekli düzenlemeler yapılacaktır' denilerek özür metni yayınlandı. Açıklamada, "Bir dersimiz kapsamında o dersi alan öğrencilerden bilgi ve talep toplamak, sonrasında da taleplere ve ihtiyaçlara göre uygulamaları belirlemek için gerçekleştirilmiş olan ankette, online sınav kuralları olarak dünyaca kabul gören uluslararası standartlara atıf verilerek yapılan açıklama maalesef yanlış anlaşılmalara yol açmıştır. Bu yanlış anlaşılmaya neden olunduğu için tüm öğrencilerimizden ve kamuoyundan özür dileriz. Amaç kimseyi hiçbir konuda mağdur etmeden mümkün olduğunca adil bir ortamda sınav süreçlerini tamamlamak olmuştur. Online sınavlar için üniversitemizdeki kurallar çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılacaktır" denildi.
ODTÜ'DEN ÇEVRİM İÇİ SINAV YÖNERGELERİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ), "bir dersin çevrim içi yapılacak sınavına başörtülü öğrencilerin alınmayacağı" iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, üniversitede hiçbir uygulama esasında veya sınav yönetmeliğinde bahsi geçen uygulamanın yer almadığı, gerekli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Yazılı açıklamada, üniversitenin 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde yapılacak çevrim içi sınavlarla ilgili bazı öğretim elemanlarınca paylaşılan yönergeler hakkında yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.
Üniversite olarak Kovid-19 salgını döneminde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen talimatlarla başlayan çevrim içi sınav koşullarının sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla 2020 yılı bahar döneminden bu yana öğrencilerin süreci en rahat ve problemsiz şekilde geçirebilmesi için yoğun çaba sarf edildiği vurgulandı.
Açıklamada, "Üniversitemizde hiçbir uygulama esasında veya sınav yönetmeliğinde bahsi geçen uygulama yer almamakta ve dolayısıyla üniversitemizde hiçbir çevrim içi sınavda bu tip bir kısıtlama uygulanmamaktadır. Dolayısıyla bahsi geçen dersteki sınav yönergesi üniversite yönetiminin aldığı kararlar esasında yazılmamıştır." ifadesine yer verildi.
Yaklaşık 3 yıldır dünyaca kabul gören uluslararası standartlarda çevrim içi sınav kurallarına uygun, adil koşullarda sınav süreçlerinin başarıyla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, bugüne kadar buna benzer başka bir olumsuzluk yaşanmamış olmasının, bu durumun ispatı niteliğinde değerlendirilebileceğine işaret edildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi: "Ayrıca ODTÜ, 85'ten fazla ülkeden öğrenciye ev sahipliği yaparken temel ilke ve değerleri doğrultusunda hak ve özgürlükleri dikkate alıp korur, her türlü ayrımcılığa karşı çıkar ve insana saygı temelinde tüm ilişkilerinde ön yargısız, eşitlikçi bir yaklaşım sergiler. Bu doğrultuda, kurumumuz bünyesinde görev yapan herhangi bir çalışanımızın, öğrencilerimizin inanç ve değerlerine saygısız davranması gibi bir durum kabul edilemez. Bu çerçevede gerekli soruşturmanın başlatıldığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Destek ödemeleri zamlı yatacak mı, ne zaman? Son dakika: Ödeme takvimi | Nisan ayı Aile Destek Programı paraları yattı mı?
- Primi eksik olana emeklilik ROTASI OLUŞTURULDU! SGK'dan Bağ-Kur'luya şartsız toplu ödeme! 2008 öncesi SSK'lıya...
- Süleyman Çakır kimdir, ne zaman öldü? Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır kaçıncı bölümde nasıl öldü?
- M3 Başakşehir-Kayaşehir METRO DURAKLARI | Başakşehir metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak?
- Başakşehir açık ve kapalı yollar listesi 08 Nisan 2023 | Alternatif yollar hangileri? Saat kaçta kapanıp kaçta açılacak? Kayaşehir Bulvarı...
- 3 kez kampa girdi 15 kiloyu böyle eritti! Kızıyla birlikte formunu yakalayan Sibel Can diyetinin sırları...
- Muğla MHP milletvekili adayı Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Özlem Balcı dizi ve filmler...
- Asgari ücret ara zammı yeni formüller! %15-20-25-30 zam üzerinden yeni tablo! 10.207-10.632-11.057 TL...
- Kardeş kardeşe, amcaya, teyzeye, anneye, babaya fitre verebilir mi? 2023 DİYANET fitre bedeli ne kadar, kaç TL?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 7 Nisan 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
- Nakit paraya ihtiyacı olanlar başvursun! 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank....
- Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı rövanşı ne zaman? Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı ayın kaçında?