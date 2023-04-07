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Son dakika | Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

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Giriş Tarihi: 07.04.2023 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  Görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırıları dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

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