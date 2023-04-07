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Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

A Haber
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Giriş: 07.04.2023 16:11
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırıları dahil bölgesel gelişmeler ele alındı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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