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Başkan Erdoğan'dan önemli kabul! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

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Giriş Tarihi: 07.04.2023 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
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Başkan Erdoğan’dan önemli kabul! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

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