MHP lideri Devlet Bahçeli'den "Ülkü Ocakları İftarı" programında son dakika açıklamaları

TERÖRİZM PAYANDA İLK MUHALEFET ÖRNEĞİ

Terörizme payanda olan muhalefetin ilk örneği Türkiye'de vücut bulmuştur. Mankurtluğun simgesi haline gelenler bellidir ve hepsi zillettedir. Bizim yolumuzu bu kahramanlar aydınlatırken, zilletin yolunu dalkavuklar aralamaktadır. Bu yol yol değildir. Bu itibarla komplekse kapılmaya umutsuzluğun kör kuraklığına mahkum olmaya hiçbir şekilde hakkımız yoktur. Bu virüsler bazen bir ideoloji, siyasetçi, aydın, bir akademisyen kisvesine bürünmüştür.Yeni yüzyıl, yeni hayat ve yeni Türkiye bu kapsamda hayallerimizin gerçeğe dönüşünü sağlayacaktır. İstikbal, Türk milletinindir. Başkalaşmadan değişerek, kendimiz olarak çok çalışarak, önümüzdeki yüzyılı Türk ve Türkiye Yüzyılı yapacağız.

TÜRK MİLLETİNE DÜŞMANLIKTA BİRLEŞENLERİN SONU HÜSRAN OLMUŞTUR

Ülkünün ülkücüyle buluşması suyun çorak toprakla buluşması gibidir. Doğru olmanın doğru kalmanın ve dosdoğru yaşamanın örnekleri ülkücü hayatlarda gizlidir. Ülkücü vefa demektir. Ülküsüzlük yorgunluktur, ruhen yoksulluk zihnen iflastır. Bizim ilhamımız fikri kaynağımız buradadır. Kayıplar ve ihanetler dahi büyük milletimizi ülkülerinden koparamamıştır. Türk milletinin bağımsız her nesil az ya da çok görevini yerine getirmiştir. Bin yılların semerisi, bin yılların alın teri boşa gitmemiş, gitmeyecektir. Türk milletine düşmanlıkta birleşenlerin sonu hüsran olmuştur.