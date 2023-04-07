MHP lideri Devlet Bahçeli'den "Ülkü Ocakları İftarı" programında son dakika açıklamaları
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı'nın iftar programında konuştu. Bahçeli Türkiye'nin artık yükseliş devrine geçmesi gerektiğini söylerken bunu yapacak olan ekibin de Cumhur İttifakı olduğunu belirtti. Bahçeli ayrıca 14 Mayıs seçimleri için çağrıda bulunarak "Seçimler tarihi nitelikteki karar ve kader anıdır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları ile iftar programında açıklamalarda bulundu
TERÖRİZM PAYANDA İLK MUHALEFET ÖRNEĞİ
Terörizme payanda olan muhalefetin ilk örneği Türkiye'de vücut bulmuştur. Mankurtluğun simgesi haline gelenler bellidir ve hepsi zillettedir. Bizim yolumuzu bu kahramanlar aydınlatırken, zilletin yolunu dalkavuklar aralamaktadır. Bu yol yol değildir. Bu itibarla komplekse kapılmaya umutsuzluğun kör kuraklığına mahkum olmaya hiçbir şekilde hakkımız yoktur. Bu virüsler bazen bir ideoloji, siyasetçi, aydın, bir akademisyen kisvesine bürünmüştür.Yeni yüzyıl, yeni hayat ve yeni Türkiye bu kapsamda hayallerimizin gerçeğe dönüşünü sağlayacaktır. İstikbal, Türk milletinindir. Başkalaşmadan değişerek, kendimiz olarak çok çalışarak, önümüzdeki yüzyılı Türk ve Türkiye Yüzyılı yapacağız.
TÜRK MİLLETİNE DÜŞMANLIKTA BİRLEŞENLERİN SONU HÜSRAN OLMUŞTUR
Ülkünün ülkücüyle buluşması suyun çorak toprakla buluşması gibidir. Doğru olmanın doğru kalmanın ve dosdoğru yaşamanın örnekleri ülkücü hayatlarda gizlidir. Ülkücü vefa demektir. Ülküsüzlük yorgunluktur, ruhen yoksulluk zihnen iflastır. Bizim ilhamımız fikri kaynağımız buradadır. Kayıplar ve ihanetler dahi büyük milletimizi ülkülerinden koparamamıştır. Türk milletinin bağımsız her nesil az ya da çok görevini yerine getirmiştir. Bin yılların semerisi, bin yılların alın teri boşa gitmemiş, gitmeyecektir. Türk milletine düşmanlıkta birleşenlerin sonu hüsran olmuştur.
"14 MAYIS'TA MİLLETİNİZE SAHİP ÇIKINIZ"
Biriken sorunlar bir hayli fazladır. Ağırlık merkezi insanlığın huzur hanesine kaymış hakimiyet altına almıştır. Ülkücünün kafa yorması gereken hususlardan biri de budur. Sorunların yayılmasındaki hız benzer reflekslerin varlığıyla ilişkilidir. Türk milletinin birliğini bozmak için provokasyonlar sergilenmektedir. Sizlerden beklentim kavgalardan uzak durmanızdır. İstenen mayalanan kardeş kavgasıdır bu oyuna gelmeyiniz. 14 Mayıs'ta Türk gençliği olarak önce varlığınıza milletinize sahip çıkınız. Cumhur'un temiz evlatları olarak zillete karşı kesin bir cephe alınız. İstismarcılara ülkücülükten geçinenlere karşı dikkatli olunuz. Her olay karşısında kıvrıklıklar sergileyenlerin sözlerine uyanıklık gösteriniz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler tarihi nitelikli bir karar ve kader anıdır.
AKŞENER'E TEPKİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu zihniyet sahiplerinin meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela millete ve demokrasiye saygısızlıktır. Bağıra çağıra mermi fırlatmak çaresizlik içinde kıvranan, köşeye sıkışan, çıkmaz sokaklara düşen, kaostan yemlenmemek için sıraya giren bir çarpıklıktır. Vatan ve millet düşmanlarıyla aynı karede poz veren ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinden örnekler vermesi sadece bir aldatma, istismar, hezeyandır." ifadelerini kullandı.
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