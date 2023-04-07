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ASELSAN’dan büyük başarı! 22 ülkeyi silahlarıyla donatıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda güçlü irade gösteren atılımlar meyvelerini ülke içine verdiği gibi sınırları aşan bir de strateji izliyor. Türk savunma sanayisinin gururu ASELSAN'ın uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS) konusundaki başarısı yeni teslimat ve ihracat adımlarıyla artarak sürüyor. Şirketin, uzaktan komutalı silah sistemleri geçen yıl Bangladeş ve Kosova gibi yeni son kullanıcıların beğenisine sunuldu. Daha önce de satış yapılmayan Nijerya ve Irak ile sözleşmeler imzalandı. 22 ülkede 4 binden fazla UKSS görev yapıyor.

Giriş Tarihi: 07.04.2023 18:59 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 18:59
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ASELSAN’dan büyük başarı! 22 ülkeyi silahlarıyla donatıyor

Türk savunma sanayisi kara, hava ve deniz muharebesine yönelik platformlarda kullanılabilen farklı kalibre ve tipte silah ve silah atış kontrol sistemleri geliştiriyor, üretiyor ve dünya ordularının hizmetine veriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ASELSAN’dan büyük başarı! 22 ülkeyi silahlarıyla donatıyor

Türk savunma sanayisi kara, hava ve deniz muharebesine yönelik platformlarda kullanılabilen farklı kalibre ve tipte silah ve silah atış kontrol sistemleri geliştiriyor, üretiyor ve dünya ordularının hizmetine veriyor.

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ASELSAN’dan büyük başarı! 22 ülkeyi silahlarıyla donatıyor

İhtiyaca göre çeşitli özellikleri bulunan, alternatif silahlar takılabilen ve modüler yapıya sahip bu sistemler, zorlu coğrafi koşullara dayanacak ve sert çatışma ortamlarına uygun şekilde askeri standartlarda tasarlanıyor.

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ASELSAN’dan büyük başarı! 22 ülkeyi silahlarıyla donatıyor

Üzerlerindeki çeşitli sensörler sayesinde hedef tespiti, hareketli hedef takibi, hedefin mesafesini algılayabilme ve balistik çözümlerle yüksek isabet oranıyla ateş edebilme kabiliyetine sahip sistemler, uzaktan komuta edilebilme ve talebe göre araç içinden mühimmat yükleme gibi özelliklerle de personelin çatışma esnasındaki güvenliğini üst seviyede tutuyor.

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ASELSAN’dan büyük başarı! 22 ülkeyi silahlarıyla donatıyor

ASELSAN söz konusu sistemler için geçen yıl yoğun bir çalışma yürüttü.