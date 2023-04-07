ASELSAN’dan büyük başarı! 22 ülkeyi silahlarıyla donatıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda güçlü irade gösteren atılımlar meyvelerini ülke içine verdiği gibi sınırları aşan bir de strateji izliyor. Türk savunma sanayisinin gururu ASELSAN'ın uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS) konusundaki başarısı yeni teslimat ve ihracat adımlarıyla artarak sürüyor. Şirketin, uzaktan komutalı silah sistemleri geçen yıl Bangladeş ve Kosova gibi yeni son kullanıcıların beğenisine sunuldu. Daha önce de satış yapılmayan Nijerya ve Irak ile sözleşmeler imzalandı. 22 ülkede 4 binden fazla UKSS görev yapıyor.