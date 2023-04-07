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Türkiye devreye girdi! İsrail ve Filistin ile görüşme... Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı

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Giriş Tarihi: 07.04.2023 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
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Türkiye devreye girdi! İsrail ve Filistin ile görüşme... Bakan Çavuşoğlu’ndan Filistin’e destek mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu mevkidaşına, Mescid-i Aksa'nın kudsiyet ve statüsünün korunmasının Türkiye açısından çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto için düzenlenen gösterilere müdahalesinde 6 Filistinliyi kauçuk kaplı metal mermiyle yaraladı.

Nablus'un Beyt Decen, Beyta, ve Karyut ile Kalkilya'nın Kefr Kaddum beldelerinde, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösteriler bu cuma da devam etti.

FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu mevkidaşına, Mescid-i Aksa'nın kudsiyet ve statüsünün korunmasının Türkiye açısından çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

BİR GÖRÜŞME İSRAİL'LE: KABUL EDİLEMEZ

Dışişlerİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede Bakan Çavuşoğlu, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine ve statüsüne yönelik son provokasyonları ile İsrail'in Gazze ve Lübnan'a hava saldırılarını kınadıklarını bildirdi. Çavuşoğlu ayrıca, ramazan ayında ibadet eden masum insanlara şiddet uygulanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu'nu, İsrail güvenlik güçlerinin şiddet eylemlerinin herhangi bir bahanesinin olamayacağını söylediği, bunların tekrarlanmaması ve hava saldırılarının yeniden başlatılmaması gerektiğini vurguladığı kaydedildi

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