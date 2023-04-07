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Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 07.04.2023 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
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Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov Ankara'da önemli açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada "Sergey ile bugün tahıl koridoru meselesini de ele aldık. Anlaşmanın devam etmesine önem veriyoruz. Dünya gıda krizinin azaltılması bakımından da önem arz ediyor bu anlaşma." dedi. Suriye ile normalleşme sürecini değerlendiren Bakan Çavuşoğlu "Bugün diğer bölgesel meseleleri de ele aldık, özellikle Suriye'yi konuştuk. Bir iki toplantıda meselelerin çözülemeyeceğini biliyoruz ama görüşmelerin devam etmesinde fayda var." dedi.

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